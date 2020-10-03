打擊詐騙不手軟！彰警逮捕車手61人　追回3千多萬元

▲警方打擊詐騙攻堅。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警察局公布，今年銀行超商協助警方攔阻詐騙計有258件，追回金額3,000萬餘元，逮捕提款車手61人，偵破2件詐欺案，成果豐碩。彰化警方提醒，詐騙集團會誘騙有求職借貸需求的民眾提供帳戶或代為領款，請民眾切勿淪為變相車手提款工作。

彰化警方指出，警察局依各分駐派出所的轄區將銀行、超商成員納入成立防詐LINE群組，讓行、店員在發現民眾疑似被騙時，即時傳送訊息給轄區派出所知悉。警方平時也在群組提供防詐資訊，提升行、店員的防詐意識，統計今年1月至9月，銀行超商協助警方攔阻詐騙計有258件，攔阻金額3,000萬餘元。

另外刑事警察大隊在9月17日動員30名警力，揹負重裝備及攻堅器材，破獲暗藏於南投縣仁愛鄉武界地區的假冒大陸公安詐騙機房，當場逮捕14名犯嫌並查扣行動電話、筆電、教戰手則、無線分享器、路由器及監視器鏡頭等證物。

▲警方打擊詐騙攻堅。（圖／記者唐詠絮翻攝）

田中警分局於9月24日在彰化地檢署指揮下，前往社頭鄉等地查獲假投資詐騙集團6人，此集團以投資股票為由，招募會員投資等手法非法吸金，對於想取回本金的被害人，則恐嚇被害人須將獲利繳回，始能取回本金，以此脅迫被害人簽立本票，本次行動查獲集團成員6名及查扣投資會員名冊、球棒刀、制式手銬等相關證物。

據警方統計今年光是7月至9月短短2個月間就查獲數起詐騙集團，逮捕提款車手61人，並循線向上溯源，為被害人守住1,200萬餘元，近日整合刑事警察大隊及各分局偵查能量，偵破2件詐欺案件，壓制了詐騙集團的囂張氣焰。

警察局局長許錫榮呼籲，詐騙手法多變且層出不窮，近來投資吸金的傳統詐騙手法有死灰復燃的跡象，此類詐騙經常等到民眾投資多年後才因為無法獲得報酬而發現受騙上當，當發現有意想中途取回投資本金時，卻反遭詐騙集團恐嚇，提醒鄉親要慎選投資管道避免被騙。

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