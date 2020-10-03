　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

打擊詐騙不手軟！彰警逮捕車手61人　追回3千多萬元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲警方打擊詐騙攻堅。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲警方打擊詐騙攻堅。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警察局公布，今年銀行超商協助警方攔阻詐騙計有258件，追回金額3,000萬餘元，逮捕提款車手61人，偵破2件詐欺案，成果豐碩。彰化警方提醒，詐騙集團會誘騙有求職借貸需求的民眾提供帳戶或代為領款，請民眾切勿淪為變相車手提款工作。

彰化警方指出，警察局依各分駐派出所的轄區將銀行、超商成員納入成立防詐LINE群組，讓行、店員在發現民眾疑似被騙時，即時傳送訊息給轄區派出所知悉。警方平時也在群組提供防詐資訊，提升行、店員的防詐意識，統計今年1月至9月，銀行超商協助警方攔阻詐騙計有258件，攔阻金額3,000萬餘元。

另外刑事警察大隊在9月17日動員30名警力，揹負重裝備及攻堅器材，破獲暗藏於南投縣仁愛鄉武界地區的假冒大陸公安詐騙機房，當場逮捕14名犯嫌並查扣行動電話、筆電、教戰手則、無線分享器、路由器及監視器鏡頭等證物。

▲警方打擊詐騙攻堅。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲警方打擊詐騙攻堅。（圖／記者唐詠絮翻攝）

田中警分局於9月24日在彰化地檢署指揮下，前往社頭鄉等地查獲假投資詐騙集團6人，此集團以投資股票為由，招募會員投資等手法非法吸金，對於想取回本金的被害人，則恐嚇被害人須將獲利繳回，始能取回本金，以此脅迫被害人簽立本票，本次行動查獲集團成員6名及查扣投資會員名冊、球棒刀、制式手銬等相關證物。

據警方統計今年光是7月至9月短短2個月間就查獲數起詐騙集團，逮捕提款車手61人，並循線向上溯源，為被害人守住1,200萬餘元，近日整合刑事警察大隊及各分局偵查能量，偵破2件詐欺案件，壓制了詐騙集團的囂張氣焰。

警察局局長許錫榮呼籲，詐騙手法多變且層出不窮，近來投資吸金的傳統詐騙手法有死灰復燃的跡象，此類詐騙經常等到民眾投資多年後才因為無法獲得報酬而發現受騙上當，當發現有意想中途取回投資本金時，卻反遭詐騙集團恐嚇，提醒鄉親要慎選投資管道避免被騙。

最火熱專櫃洗面乳800元➔478元！超大咖名人也愛用　竟然還能卸妝

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
新莊+9痛毆工人大叔「打到失禁」PO網狂笑　超扯原因曝
特斯拉九份違停封機車出入口！沒一輛能走民眾氣炸
快訊／泳圈+保麗龍偷渡金門！陸男上岸39.1度　快篩結果出爐
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

打擊詐騙不手軟！彰警逮捕車手61人　追回3千多萬元

捐血送威秀電影票　千名熱血新竹人挽袖響應…單日募達1068袋

桃園青埔網路社群　聯名推出青埔首張 「靠青特約卡」

罷免王浩宇NEWS首播　宣布二階連署達標拜「中壢萬人烤肉」力助

友善契作大聯盟　新北農業局推優質蜂蜜

彰化朱文科居士逝世3週年追思會　捐「達軍號」復康巴士

雲林虎尾起街百歲祭　復刻鳥居回憶百年繁華

以長庚醫院為起點　桃市府試辦公車158、159路線

中秋夜滿地炮屑垃圾　台南市動員4清潔區隊近百人清理出1.4噸垃圾

中秋何處去？　桃園展演中心《即刻救援—捲土重來》邀您出任務

帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

川普夫婦確診新冠肺炎　即刻開始隔離

停「養生會館停車場」民眾拒付費 駕駛倒車衝撞＋乘客拆欄杆落跑

妻獨守50元便當店照顧癱瘓夫　開業28年從未漲價：錢夠用就好

陳立農立定跳遠277cm！根本人間彈簧　心疼「早熟女孩」哭了：希望她長大得慢點

宜蘭男酒駕「撞雙載母子」肇逃！ 他目睹媽媽被輾...正義哥狂追逮人

打擊詐騙不手軟！彰警逮捕車手61人　追回3千多萬元

捐血送威秀電影票　千名熱血新竹人挽袖響應…單日募達1068袋

桃園青埔網路社群　聯名推出青埔首張 「靠青特約卡」

罷免王浩宇NEWS首播　宣布二階連署達標拜「中壢萬人烤肉」力助

友善契作大聯盟　新北農業局推優質蜂蜜

彰化朱文科居士逝世3週年追思會　捐「達軍號」復康巴士

雲林虎尾起街百歲祭　復刻鳥居回憶百年繁華

以長庚醫院為起點　桃市府試辦公車158、159路線

中秋夜滿地炮屑垃圾　台南市動員4清潔區隊近百人清理出1.4噸垃圾

中秋何處去？　桃園展演中心《即刻救援—捲土重來》邀您出任務

《可不可以》校園見面會一半！男老師衝上台「突抱住陳妤」全場驚

熱火隊魂哈斯倫「激動喊話」　韋德：不能只輕拳出擊要戰鬥

剪指甲配肉泥狂喊「沒有沒有」　搞威貓講中文「催眠自己」是幻覺

環保署連假動員557人！清除3096個積水容器、垃圾49.2公噸防疫

只為100塊！新莊+9痛毆工人大叔「打到失禁」PO網狂笑　超扯原因曝

真的弱爆了　國聯、美聯中區7支球隊全數被殲滅

不用在會場內人擠人　府城客運推「搭雙層巴士觀賞煙火」

紓困3.0追加預算案　林為洲：52.8億爭議預算要說清楚講明白

吳宇舒中秋連假墾丁海邊衝浪！　一轉身秀「結實辣蜜臀曲線」

長皺紋才好吃！柚子有3條件「多汁甜到爆」　專家推：要選屁股圓的

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

地方熱門新聞

罷王NEWS首播　宣布二階連署達標

網路直播欲輕生　員警及時救援助姊弟共度中秋

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

萬人泳渡日月潭 店家仍嘆生意掉四成

中壢連19年「萬人封街烤肉」　空拍超震撼

秘境衝浪驚見綠蠵龜　海巡救援安置待後送

不滿友人女友遭調戲竟糾眾強取金飾當賠償金

彰警逮捕車手61人　追3千多萬元

桃市府　試辦公車158、159路線

新竹工人墜落慘死！15日送煞路線曝光

彰警執法開罰近萬件　9成闖紅燈及紅燈右轉

成大副校長蘇芳慶當選南科產學協會理事長

朱文科逝世３週年　捐復康巴士

滯台外勞心虚見警就跑　海巡追百米逮獲

更多熱門

相關新聞

中秋假期開跑！超商優惠一次看

中秋假期開跑！超商優惠一次看

中秋連假開跑了！一連4天假期全台4大超商可是祭出不少優惠好康，不僅有咖啡最低買2送2、指定大瓶裝寶特飲料2件只要79元，還有購買指定商品2件就有機會抽最低1折折扣，出遊也別忘了搶便宜。

假車禍新招！摔11次骨灰罈被逮　

假車禍新招！摔11次骨灰罈被逮　

空白發票中獎無法兌換！1招補救

空白發票中獎無法兌換！1招補救

一定抓到你！ATM「車手注意」警語搶眼

一定抓到你！ATM「車手注意」警語搶眼

唯快不敗！詐團設滅證鹽酸桶　彰警20秒攻豪宅...奪多數手機

唯快不敗！詐團設滅證鹽酸桶　彰警20秒攻豪宅...奪多數手機

關鍵字：

詐騙車手超商刑大

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

新莊+9凌虐工人大叔！凌虐4hrs錄影讓網怒了

謝霆鋒稱呼楊丞琳嫂子！李榮浩糾正…下句話被推爆

14歲妹得糖尿病…媽崩潰喊：是我害的！「超致病菜單」營養師看傻

龍婆24年前早預言川普恐怖後果

拜登檢驗結果出爐　陰性沒有感染

即／川普傳呼吸困難！入院第一晚情況嚴重

公海豚每年性侵14人還殺嬰　男子目睹女友受害

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜

陸男偷渡金門體溫39.1度　快篩結果出爐

手機語音打字「被全聯廣播亂入」糗大

1打3放棄掙扎！狗保母閉眼裝睡

女大生持破處驗傷　控陸生涉性侵

網紅「被前夫潑汽油」燒焦身亡！生前遭家暴慘況曝

雙B太氾濫！他求裝闊上路會被禮讓

更多

最夯影音

更多
帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」
太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面