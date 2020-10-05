北部濕涼一周！颱風擾國慶連假？　「3種情境」最高機率曝光

▲昌鴻颱風生成。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，今年第14號颱風「昌鴻」今天（5日）上午8時生成。天氣風險公司總經理彭啟明說，該系統可能會影響到國慶連假假期的天氣，並分析三種可能情境。他提醒，若那三天有活動，未來1、2天要關注其發展動態。

彭啟明今在臉書說，今凌晨開始新的一波東北風報到，東北風的前緣不穩定配合上北部地形，已在北部、東北部有些持續性的短暫陣雨，主要分布在新北市的東北角、基隆到台北市有持續間歇降雨，但雨勢不大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭啟明指出，而東北風勢力將逐步往南推，花蓮、台東到恆春半島，以及西半部的桃園、新竹和苗栗等地，也會逐步感受到降溫轉變，和4日的白天高溫相比大約降了4至8度以上，北部、東北部白天高溫約24至26度，和過去四天連假的差異頗大；而台中以南不受到影響，仍維持多雲到晴，越往南雲量越少，仍有機會看到陽光，中午高溫仍有30至32度，南北的落差頗大。

▼昌鴻颱風是否影響台灣待觀察。（圖／氣象局）

彭啟明提醒，如果南來北往或是北部、東半部朋友要注意家中年長者身體的變化，這種溫度是很容易誘發心血管疾病及呼吸道疾病的產生；大致上這周都是東北風主導的天氣型態，北部、東北部從新竹、桃園以北到雙北、基隆和宜蘭，都是容易有短暫雨發生，溫度較涼的天氣型態。

彭啟明表示，過去幾次對颱風的預測分歧都相當大，目前大致上預測這1、2天逐步將往西北方向移動；但未來2、3天後，該系統將進入琉球東南方到日本南方海面一個鞍型場內，東邊是太平洋高壓，西邊是大陸高壓，兩邊的特性相差很大，不管移動速度或是方向的變化，可能會再有調整。

▼各國模式最新預估昌鴻颱風未來路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

▼日本氣象廳最新預估颱風未來路徑。（圖／翻攝日本氣象廳）

▼美國聯合颱風警報中心最新預估颱風未來路徑。（點圖可放大／翻攝JTWC）

彭啟明分析，雖目前多數預測，颱風已有顯著偏北北轉趨勢，往日本或日本九州方向接近，但目前還言之過早，可能這個系統會影響到國慶連假假期的天氣，台灣在那3天是否是單純的東北風；或是加入一點水氣，目前這機會較高；或是颱風外圍接近，也都有機會。他提醒若那三天有活動，未來1、2天要關注發展動態。

彭啟明指出，而菲律賓東方海面上未來這1、2周也有擾動發展機會，10月的關注焦點就是這些擾動，是否有機會在10月上旬與下旬兩個時機點，接近台灣帶來些水氣，能讓過去幾個月顯著缺少的降雨，能夠暫時填補上來；如果都恰巧爽約，進入11月典型秋冬天時，東北風的降雨雨量再多，也補不回夏季的降雨，對未來幾個月的水資源調度會有不少的壓力。

對於昌鴻颱風未來動態，氣象局預報員王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，它先偏北移動，未來幾天偏西北，預估在周四接近琉球群島，但後期的路徑分歧度很大，會不會影響台灣還要再觀察。