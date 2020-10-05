準昌鴻颱風龜速「走向詭變」　2條路徑恐超大迴轉！襲台關鍵時間曝

▲ 熱帶低壓生成！最快5日增強為第14號颱風。（圖／翻攝RAMMB）

記者許力方／台北報導

準颱風醞釀中，中央氣象局4日晚間發布消息，關島附近生成一個熱帶低壓，最快5日將升級為今年第14號輕度颱風「昌鴻」（Chan-hom）未來對台灣的影響仍待觀察。災害預報士賈新興分析，初步研判，熱低90W將於5日成颱是第一個關鍵時間點，未來路徑分為主要兩條，朝西或是迴轉向東北走，仍需觀察2、3天。

賈新興指出，大家非常關注準昌鴻颱風的發展動態，因為國慶假期的天氣受其走向影響，第一個「關鍵時間點」初步研判，5日增強為第14號昌鴻颱風的機率高，至於未來的走向，各別模式的預報和系集預報的路徑，出現兩大派，分為朝西，和迴轉向東北走。

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▲「準昌鴻」颱風路徑預測仍發散，範圍誤差圈猶如2.5個台灣大 。（圖／中央氣象局、日本氣象廳、翻攝賈新興臉書）



賈新興分析，準昌鴻颱風未來2天的移動速度非常緩慢，走向還要再觀察2至3天，「國慶假期的天氣就看它了」！

天氣風險公司強調，熱帶低壓雖有進一步增強為昌鴻颱風的機會，且日本氣象廳預報路徑也有指向台灣的表現，不過準颱風路徑目前仍非常發散，從北轉日本到接近台灣都有可能，依據系集預報資料，目前熱帶低壓接近台灣的機會仍然相當低，現在擔心國慶連假天氣還有點太早。

氣象愛好「台灣颱風論壇」也發文表示，日本氣象廳宣布昌鴻颱風即將形成，但路徑不能只看那一條，因為誤差圈「

超級超級超級大」，大概有2.5個台灣那麼大，表示變數還很大，任何可能都有機會發生，預估7、8日（下周三、四）才是關鍵！

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