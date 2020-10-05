快訊／10：05高雄規模4.5極淺層地震　最大震度4級

▲地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，5日10時5分發生芮氏規模4.5的有感地震，震央位於高雄市桃源區，地震深度5.7公里，屬於極淺層地震，高雄市最大震度4級。
【 第058號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：109年10月05日10時05分06秒
震央位置：北緯23.2° 東經120.82°
震源深度：5.7公里
芮氏規模：4.5
相對位置：高雄市政府東北方 82.9 公里 (位於高雄市桃源區)
各地震度級：
●高雄市地區最大震度4級
4級：桃源
2級：甲仙、六龜
1級：旗山
● 嘉義縣地區最大震度3級
3級：番路
2級：阿里山
● 臺東縣地區最大震度2級
2級：利稻、鹿野、海端
1級：卑南、東河、臺東市、太麻里
● 臺南市地區最大震度2級
2級：楠西、新化
1級：東山、臺南市、七股
● 南投縣地區最大震度2級
2級：玉山
1級：竹山
● 花蓮縣地區最大震度2級
2級：富里
● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：斗六市
1級：草嶺、水林
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：三地門、瑪家
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：大城、彰化市