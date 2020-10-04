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熱咖啡喝光「杯底驚見口香糖」！高雄女崩潰...一看監視器傻了

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記者柯沛辰、許宥孺／綜合報導

高雄一名蔡小姐3日下午到超商內喝咖啡，期間到店外講電話，想起咖啡沒拿，便回頭將店內的咖啡帶走，怎料喝完竟發現杯底黏了一塊嚼過的口香糖，讓她當場反胃想吐。經店員協助調閱監視器，蔡小姐發現是隔壁女顧客所為，稍早已到警局完成筆錄，目前警方擴大追查中。

蔡小姐控訴，當時她買了一杯熱咖啡，並把蓋子打開，想說在店內邊喝邊等朋友，後來朋友來電，她擔心影響到店內其他旅客，便到店外接電話，後來想起咖啡還放在店內桌上，才回頭把熱咖啡拿出來，坐在店外繼續喝。

蔡小姐說，她邊喝邊等朋友，直到朋友來了，才快速把剩餘半杯咖啡喝掉，怎料卻在杯底發現一塊嚼過的口香糖，「我覺得很反胃、很想吐，現在疫情那麼敏感的期間，這樣子讓我覺得很可怕！」

▲蔡姓女子咖啡喝到一半，竟被丟擲嚼過的口香糖。（圖／記者許宥孺攝）

▲蔡姓女子喝完咖啡，竟在杯底發現嚼過的口香糖。（圖／記者許宥孺攝）

事後，超商店員調監視器，發現蔡小姐走出超商後，隔壁座位一名女顧客趁機將口香糖丟到咖啡內。蔡小姐生氣表示，「我覺得是故意的、蓄意的，她看著我把咖啡拿走，當下並沒有告訴我，而且還繼續坐在店裡面，看著外面座位的我把咖啡喝掉，我覺得這樣很不可取！」

蔡小姐指出，如果女顧客想要吐口香糖，店內座位區旁邊就有垃圾桶，倘若是不小心，也應當下告知，但從監視器畫面看起來，行為非常純熟，懷疑是慣犯，目前她已向警方報案，5日將到醫院做新冠肺炎自費採檢，以保障自身權益。

事件曝光後，許多網友紛紛留言表示，「太沒公德心了吧」、「好噁心」、「都還沒確認是不是人家不要的就亂丟」、「就算是誤會，看到當事人回來拿，為什麼不講一聲」、「看著人家在店外喝完，不會良心不安嗎」、「竟然還有這麼低俗的人，但除非你染病，否則警察還真不知用何條文拘捕她！」

▲蔡姓女子咖啡喝到一半，竟被丟擲嚼過的口香糖。（圖／記者許宥孺攝）

▲店員調監視器，發現是店內另一名女顧客所為。（圖／記者許宥孺攝，下同）

高雄市十全派出所副所長張育書表示，當事人杯內有一個不知道誰丟的口香糖，覺得非常驚慌，而女顧客的這個行為可能已涉及刑法毀損、傷害，目前全案朝毀損罪偵辦，正在調閱監視器追查女子身分，若造成疾病傳染，將報請相關主管機關查處。

律師劉韋廷表示，如果因此導致他人感染疾病，可能構成刑法傷害罪，同時違反傳染病防治法。倘若當事人沒有因此感染疾病，但精神上受到莫大痛苦，也可以從民事來求取精神賠償。

▲蔡姓女子咖啡喝到一半，竟被丟擲嚼過的口香糖。（圖／記者許宥孺攝）

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