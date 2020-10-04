余登發特展巡迴至桃園　鄭文燦：盼更多人理解台灣民主得來不易

▲ 余登發紀念展全台巡迴，最後一站來到桃園。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導



余登發紀念展全台巡迴，最後一站來到桃園，市長鄭文燦表示，希望讓更多年輕族群了解台灣的民主歷程。而市府在中壢壢景町的「為民主插電－看見1977中壢事件」常設展，呈現當時在威權時代，勇敢爭取民主與自由的故事，相信這2個展覽的內容，除了讓更多人理解台灣的民主得來不易之外，更可以看見許多讓人深思的人物與故事。

▲前副總統陳建仁肯定余登發為台灣民主運動先驅。（圖／桃園市政府提供）



「臺灣民主政治的先行者－余登發特展」，在中壢藝術館舉行，展期自10月2日至10月29日，鄭文燦指出，余登發先生是黨外的先行者，也是台灣原生、野生的政治家，其樸實無華，開創民主的新時代。在他擔任高雄縣長期間，發生橋頭事件，不僅開創反對戒嚴，群眾集會的第一聲，前桃園縣長許信良也至高雄聲援，後遭到停職，後來發生桃園機場事件，余登發先生當時已相當高齡，徒步從機場交流道走上國道至桃園國際機場支持許信良，回報橋頭事件的聲援，顯示橋頭與桃園有特殊的歷史連結，更是台灣民主化過程中，令人感動的時刻。

▲包牯許信良等多位民主前輩參與 余登發紀念展。（圖／桃園市政府提供）



他的媳婦前高雄縣長余陳月瑛則是地方媽祖婆的典型寫照，她以照顧弱勢、追求公義為目標，並致力照顧農民，可謂爭取農保免費的重要倡議者。她不僅是地方父母官的典範，其過往歷史更值得桃園人了解。希望這個展覽可讓年輕一代的族群了解，民主是由下而上爭取得來，不僅是一種公民覺醒，也是台灣人對於土地的深厚感情，願意抵抗威權才成就今日的台灣。



前副總統陳建仁表示，余老先生是台灣民主運動先驅，也曾是高雄縣長，對地方建設貢獻極大，其家族皆為高雄進步認真打拚。尤其余老先生在最困難的時代，以堅定的腳步追求民主，相當勇敢，值得感佩。

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