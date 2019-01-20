橋頭事件40周年　陳其邁：「相揪作伙」守護家鄉和民主

▲陳其邁、蔡英文、陳菊出席橋頭事件40周年專書發表會。（圖／翻攝自「中華民國行政院」臉書，下同）

政治中心／綜合報導

今年是橋頭事件40周年，行政院副院長陳其邁20日下午出席「橋頭事件40周年專書發表會」，他晚間在臉書表示，延續著民主前輩的信念，現在要持續捍衛民主、捍衛生活，不管是家人、最親近的愛人，大家要「相揪作伙」，站在一起守護家鄉和民主，成為更勇敢的台灣人。

1979年1月22日，在台灣高雄橋頭，一起不滿政治迫害的示威遊行，開啟台灣戒嚴後反威權的街頭遊行，這起事件被稱為「橋頭事件」。今年屆滿40年，陳其邁與總統蔡英文、總統府秘書長陳菊、民進黨前主席許信良等人，一同出席由高雄市橋頭糖廠所舉辦的「橋頭事件40周年專書發表會」。

陳其邁晚間在臉書表示，在那個年代參與政治活動，不像現在能坐在樹下聽前人談笑風生，而常常是坐著暗無天日的天牢，連家人都會受到影響；當今台灣民主更面臨新型態的挑戰，包括假訊息，以及大陸在外交、軍事對台灣施壓。

陳其邁指出，前高雄縣長余登發是一個野生政治家，不畏強權、有理走遍天下、面對著威權統治，而蔡英文這幾年一面抵抗壓力、另一方面又要讓民主更鞏固，在第一線扛起責任，真的非常不容易。

陳其邁提及，2014年的三一八學運，離現在並不太久，而橋頭事件至今40周年，不僅要延續著民主前輩的信念，更要持續捍衛民主、捍衛生活，不管是家人、最親近的愛人，大家都要「相揪作伙」，一起守護家鄉和民主，成為更勇敢的台灣人。