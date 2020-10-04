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中秋連假鞭炮噪音惱人　台南市環保局稽查取締告發6人各罰3千

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▲台南市環保局中秋連假期間取締6名於管制時段未經許可燃放爆竹煙火噪音擾民者，因證據明確逕行告發處分，每人初犯各罰3千元罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局中秋連假期間取締6名於管制時段未經許可燃放爆竹煙火噪音擾民者，因證據明確逕行告發處分，每人初犯各罰3千元罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋節連假期間部份熱門地點，炮聲直至凌晨仍未歇止，鞭炮、煙火噪音惱人，雖是連假，台南市環保局深夜也絲毫不敢懈怠，10月2日、3日晚上10時過後分別派員至台南熱門點稽巡查，當場取締6名於管制時段未經許可燃放爆竹煙火噪音擾民者，因證據明確逕行告發處分，每人初犯各罰3千元罰鍰。

台南市長黃偉哲表示，中秋節是國人重要的歡聚團圓節日，然而民眾在闔家歡慶過節之際，應避免於夜深人靜時燃放爆竹煙火，不要製造惱人的噪音，影響環境衛生及空氣品質。

▲台南市環保局中秋連假期間取締6名於管制時段未經許可燃放爆竹煙火噪音擾民者，因證據明確逕行告發處分，每人初犯各罰3千元罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安平海岸一帶是中秋節賞月、放鞭炮的熱門地點， 10月2日、3日夜間以及4日凌晨，環保局稽查人員均加強在林默娘公園、四草大橋及附近靠漁濱一街處、安平區觀夕平台及其周邊稽查，因開單告發需要有明確事證，稽查人員個個疲於奔命。

▲台南市環保局中秋連假期間取締6名於管制時段未經許可燃放爆竹煙火噪音擾民者，因證據明確逕行告發處分，每人初犯各罰3千元罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑指出，台南市各類噪音管制區內，除經目的事業主管機關許可者及元旦（含其前一日）、春節、天日節、元宵節、中元節、中秋節及國慶日等節慶外，晚上10時至翌日上午7時，不得施放爆竹煙火，違者將依噪音管制法相關規定處新台幣3千元以上3萬元以下罰鍰，請民眾歡渡節慶時遵守相關法令規定，以免違法受罰。

環保局呼籲民眾，發現管制時段燃放爆竹煙火或其他影響環境行為時，可立即撥打公害陳情專線0800-066666或6572916轉222向環保局報案中心檢舉，環保局將會儘快前往查處。

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