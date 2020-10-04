中秋連假滿地炮屑垃圾　環保局出動近400人次積極清理

▲台南市環保局因中秋節連假，安平觀夕平台等地，炮屑、垃圾滿地，連日來出動近400人次，清理觀夕平台、漁光島及黃金海岸等周邊場地、海岸及道路。（記者林云攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局因中秋節連假，安平觀夕平台等地，炮屑、垃圾滿地，連日出動近400人次，清理觀夕平台、漁光島及黃金海岸等周邊場地、海岸及道路，有關民眾「爆怨」南區清水公園內堤防垃圾，環保局已通知權責單位處理，但為讓民眾及早有乾淨市容景觀，環保局在4日下午出動14名南區清潔隊人員前往協助清理中。





中秋夜民眾在海邊賞月、燃放煙火，美麗的中秋節日浪漫又燦爛，惟多數民眾忽略隨手清垃圾、炮屑，台南市環保局清潔隊10月2日清晨6時即出勤清理環境，4個清潔區隊近百名清潔人員費時5個多小時，接近中午才恢復整潔，共計清出1.4公噸垃圾，大都為炮盒、炮屑等垃圾。

10月2、3日，仍有不少民眾前往海岸沙灘賞月、放鞭炮助興。連日來出動近300人次，清理觀夕平台、漁光島及黃金海岸等周邊場地、海岸及道路，但有民眾在臉書社群「爆怨」台南市南區清水公園內堤防有大批垃圾、炮屑，環保局已通知權責單位處理，但為讓民眾及早有乾淨市容景觀，環保局在4日下午1時，立即出動14名南區清潔隊人員前往協助清理中。

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