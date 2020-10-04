川普確診...亞洲行程確定縮水！蓬佩奧敲定只訪日　訪韓「先不要」

▲美國國務卿蓬佩奧因應疫情變化，刪去訪蒙古、南韓行程。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）原先預計於4至8日出訪日本、蒙古、南韓，除預計與日、印、澳外長展開「四方安全會談」（QUAD），最後更將拜會南韓外交部長康京和與南韓總統文在寅；如今為因應新冠肺炎（COVID-19）疫情變化，直接刪去出訪蒙古與南韓行程。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）當地時間3日晚間發出聲明，表示蓬佩奧將在4至6日出訪日本東京，與日本、印度、澳洲外交部長展開「四方安全對話」，商討印太區域議題，而其他如蒙古、南韓等亞洲行程，則預計於10月中、下旬展開，行程將會重新再安排。

而南韓外交部長康京和在在美國非營利組織「亞洲協會」（Asia Society）的視訊會議中表示，認為南韓加入「四方安全對話」（QUAD）是一項不明智的舉動。該段發言可能與美國抗中的外交態度相違背，韓媒《朝鮮日報》認為恐怕影響未來韓美關係，此也恐怕是蓬佩奧先行刪去訪韓行程的原因之一。

隨著美國川普總統夫婦與共和黨政要、幕僚相繼確診，蓬佩奧也不得不調整外交出訪節奏，而美媒《CNN》招牌醫藥記者古普塔（Sanjay Gupta）更表示，就算是篩檢結果為陰性的密切接觸者也不得大意，應進行自主隔離。

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