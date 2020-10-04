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中秋連假4天台海都不平靜！　共軍又侵擾西南空域遭驅離

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▲▼國防部3日晚間指出，共軍今派遣1架運8反潛機侵擾我西南防空識別區。（圖／國防部提供）

▲國防部3日晚間指出，共軍今派遣1架運8反潛機侵擾我西南防空識別區。（圖／國防部提供）

記者陶本和／台北報導

適逢中秋連假，國軍仍堅守崗位，捍衛台海安全。根據軍方統計，9月份，18天中有10天擾台，累積超過50架次，10月才剛開始，共軍也已連續4天侵犯我西南空域。

根據國防部公開資訊，9月以來已有超過50架次的軍機侵擾台灣周邊海域。為執行攔截任務，每架戰機升空進行巡衛任務，以每1個小時的作業成本上看100萬元計算，近期因應共機擾台，花費至少上億元的費用。

在中秋連假期間，國防部也揭露，共軍在2日清晨先是有運8反潛機侵犯台灣西南防空識別區；接著，共軍軍艦也出現在花蓮外海往北航行，最近距離台灣僅30浬。

此外，根據「台灣西南空域」粉絲專頁指出，4日上午共軍再度侵擾我西南空域，而有媒體指出，空軍照例廣播驅離，研判應該又是運八反潛機。

事實上，在中秋連假期間，台海周圍非常不平靜，除了共軍每天的侵擾之外，也包括美軍在附近空海域巡弋，3日更有加拿大軍艦直接由南往北穿越台灣海峽。

▼國防部3日晚間指出，共軍今派遣1架運8反潛機侵擾我西南防空識別區。（圖／國防部提供）

▲▼國防部3日晚間指出，共軍今派遣1架運8反潛機侵擾我西南防空識別區。（圖／國防部提供）

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