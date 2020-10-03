快訊／中秋連假共機1運8反潛機再擾台　國防部防空飛彈追監

▲國防部3日晚間指出，共軍今派遣1架運8反潛機侵擾我西南防空識別區。（圖／國防部提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

中秋連假第3天，國防部3日晚間指出，共軍今派遣1架運8反潛機侵擾我西南防空識別區，而國軍派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，並以廣播驅離及防空飛彈追監。

根據軍方近期公布共機擾台的資料，9月16日至10月3日共有50架次擾台，依序為9月16日，運8反潛機2架次；18日2架轟六、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日有12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機；21日運8反潛機2架次；22日運8反潛機2架次；23日運8反潛機2架次；24日運8反潛機1架次；29日運8反潛機2架次；10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次。

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