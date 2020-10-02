防範共軍擾台！軍艦出港頻率增　嚴德發秋節視察慰勉官兵

▲嚴德發於中秋假期視察海軍131艦隊。（圖／軍聞社提供）



政治中心／綜合報導

共軍頻繁擾台，正值中秋連續假期，國軍官兵仍堅守崗位！國防部長嚴德發1日視察北部駐軍，包括海軍131艦隊、關指部、憲兵指揮部，期勉所有官兵要持續強化戰備整備，保衛國防安全，使民眾安心，讓國人得以安全過節日。

嚴德發代表三軍統帥總統蔡英文總統慰勉官兵留值辛勞。面對共軍頻繁擾台挑釁，海軍各艦隊緊急出港頻率較以往增加，嚴德發視導海軍131艦隊時，對於海軍官兵的辛勞及優異表現，給予高度肯定、嘉許，期勉官兵體認「兵力優劣不在多寡，而在素質與訓練」。

嚴德發要求幹部因應敵情變化，運用聯合情監偵作為，透過兵火力與機動性靈活搭配，擬定各項應變處置作為，與防區三軍部隊密切聯繫，有效發揮聯合戰力，鞏固國防。

此外，雙十國慶即將到來，嚴德發視導憲兵指揮部，慰勉支援國慶操演的快速反應連官兵，並表示，憲兵是三軍部隊的標竿，代表榮譽，負有拱衛中樞，重要目標防護之責，期望各級幹部不斷檢討人員武器編裝，充分發揮快速反應作戰能力。

此外，嚴德發在人才招募與留營工作，指導各級部隊應依單位編現比，規劃預期目標與落實執行，同時注意質量並重，留優汰劣，強化領導統御，使官兵安心在部隊服役，進而打造戰力精實的國防勁旅。

▼嚴德發於中秋假期視察憲兵指揮部。（圖／軍聞社提供）



▼嚴德發於中秋假期視導察關指部。（圖／軍聞社提供）

