外送員送餐噴鼻血！樓梯間「春光片」外流　老司機揭密鑽石大樓

▲萬華鑽石大樓藏春色。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

台北一名外送員20日送餐到萬華某間大樓，沒想到走進樓梯間，竟然看見一排妙齡爆乳女子，正在迎接客人，讓他嚇了一跳。警方接獲情資，也立刻到場了解，原先排排站的妙齡女子也紛紛鳥獸散。

這名外送員在臉書社團「爆廢公社二館」分享，他20日外送到萬華某間大樓，走入樓梯間，意外看見5名妙齡女子站在樓梯上等候，且所有人穿著清涼，讓他不禁直呼「我只是來送餐的」。奇妙的場景也讓他發笑，不禁說「鹿港有摸乳巷，艋舺鑽石大樓有摸乳樓梯」。

▼外送員送餐羞爆。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



警方接獲相關情資，立刻到場了解，果然看見好幾名妙齡女子坐或站在路邊，疑似是在等人。而這些女子看到員警到場，也立刻鳥獸散。

事實上，這已非第一次該棟大樓被爆出「暗藏春色」。先前有名YouTube錄製頻道節目，拿著攝影器材跑到該棟大樓，晃了一圈才出來，還被人威脅「把影片刪掉」，讓人對這棟大樓十分好奇。

不過，住戶對警方說，大樓裡的小姐很吵，而且怎麼講也講不聽，拜託多巡邏一下，不要讓大樓變成藏汙納垢的地方。據了解，鑽石大樓位在萬華康定路，以桃色交易聞名，是許多內行人愛去的地方。不過，警方經過長期蒐證，近期大舉掃蕩，逮捕數名應召業者、把風人員及性工作者，後續派人24小時站崗、加強巡邏，以防止非法交易。