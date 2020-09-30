連瓦斯都在送！外送員「服務無極限」他大讚　網卻怒：此風不可長

▲外送員送瓦斯。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



記者黃可昀／綜合報導

外送平台除了可以買到美食、生活用品，現在竟然連瓦斯都能幫忙送？網友在臉書貼出照片，一名男子動作熟練地滾著瓦斯桶進入住家，本以為是瓦斯行人員，但仔細一看，身上竟穿著外送平台foodpanda的制服，照片曝光後引發眾人熱議，紛紛認為此風實在不可長。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，「謝謝外送員，讓我有熱水洗澡！」照片中的男子穿著粉、灰色T恤，一看就知道是foodpanda外送員，滾著瓦斯桶進入住家的這一幕被原PO捕捉下來，不過，外送平台不可能叫到瓦斯，很有可能是這名外送員送餐的同時，順手幫忙把瓦斯桶拿到屋內，但這並非外送員的職責，只是他好心幫忙。

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▲不該提出不合理要求。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



照片曝光後網友紛紛指出，雖然外送員相當熱心體貼，但建議原PO不要大肆宣傳，免得有些人把這當成理所當然，日後叫外送都會順便提出無理要求，「這種要求真的不是很好」、「不要po比較好吧，奧客很多欸」、「有這張照片以後奧客就會無上限要求外送員做『份外』的事」、「此風不可長」。其他人也回應，「下次看到送冷氣冰箱，我也不意外了」、「以後上戰場會不會是熊貓」、「連瓦斯都有，幫我上班好了。」

本站曾報導《要求「免費」跑7-11幫買菸！外送員傻眼拒絕 他氣炸給負評：為啥你不能？》，先前就發生過顧客提出不合理要求的事件，外送員並沒有義務幫忙買東西，而且上線期間偷接私人單還會違反規定，有可能會被停權，拒絕幫客人買東西這項決定完全合理。