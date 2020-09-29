點餐錢不夠！路人媽霸氣出手　「不用還」理由曝光...被讚爆了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前買飯結帳時，赫然發現身上只剩零錢，正當她打算放棄之際，有位好心路人出手相助，並婉拒還錢，在聽完對方的理由後，原po深深地被感動到，也承諾「我會記得一輩子。」

女網友在dcard提到，當時她點完餐要付錢時，發現錢包裡只剩零錢，根本不夠支付，後來她改用悠遊卡結帳，不料店員感應了3次都失敗，連餘額也無法查詢，「眼看後面的客人都一個一個點好餐了，只剩我還卡在付錢這關，本來打算離開，先到外面去領錢，再找別家餐廳，沒想到旁邊的路人卻霸氣的說，我幫她付吧！她的多少錢。」

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▲原po很感謝那位路人媽。（圖／翻攝自dcard）

眼看萍水相逢的路人竟然幫她解圍，女網友立刻道謝，也強調「我等一下去外面領錢還妳，要不要留電話號碼通知，還是約時間我還你錢。」

不過對方委婉拒絕了，更暖心表示「每個人都有帶不夠錢的時候，等你以後有能力了，再來幫助其他人就好。」一席話讓她非常感動，而網友們也紛紛回應，「港動（感動），希望妳有能力可以幫助別人」、「之前停車也遇過刷卡刷不過又沒零錢，也有好心人士說要幫我刷卡」、「很暖的故事～世界上還是有很多好人的」、「把這份愛好好傳下去吧」。