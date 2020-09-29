臉書爆紅瘦腿襪！網一看「牆壁上影子」全笑瘋：連膝蓋都縮小超扯

▲瘦腿襪修太大。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



記者黃可昀／綜合報導

臉書時常有很多讓人相當心動的廣告，但要注意廣告的真實性，有些產品並非真的這麼神奇！一名男子表示，日前他滑臉書看到一則「瘦腿襪」廣告，原本粗壯的密大腿穿上黑色褲襪後，瞬間變成一直線的鉛筆腿，簡直是整形神襪，但當他定睛一看就發現破綻，直呼「臉書的產品不要買啊！」

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出照片，廣告中的模特原本大腿粗壯，小腿也有頑固的蘿蔔，但右腿一套上瘦腿襪瞬間小了3號，變成大小腿粗度相同的鉛筆腿，甚至連膝蓋都變小了，又直又長超顯瘦，廣告詞還打著「我的肌肉大腿有救了！」看起來相當吸引人。

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但眼尖的他發現，後方牆壁映照著腿部影子，穿上瘦腿襪的那支腳影子仍舊很粗壯，似乎是賣家利用修圖軟體把腿部拉長、修細，卻被牆壁上的影子出賣，真實粗度顯露無遺。原PO抓包後尷尬回應，「他忘記幫影子穿上這雙襪子了」，結果下秒就被賣家封鎖，直接無法繼續留言，只能眼睜睜看著其他不知情者上釣受騙。

網友回應，「最好這樣穿連骨頭都可以變小」、「先不說效果 ...這個塑不用15分就要截肢了吧」、「我差點就要買了，感謝」、「膝蓋都縮小了，超扯」、「這是醫療外科用品吧，連O型腿都整骨整直了」、「可以表演現場截肢嗎？」

▼原PO識破後被賣家封鎖。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

