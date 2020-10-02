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王浩宇爆國民黨「動員里長」連署罷免：有鄰長被強迫簽名

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▲▼王浩宇。（圖／ETtoday資料照片）

▲王浩宇指控國民黨動員里長，強迫罷免連署簽名。（圖／ETtoday資料照片）

記者林彥臣／綜合報導

王浩宇在臉書發文指出，晚上烤肉活動，見到一個他曾經幫過很多次的國民黨里長笑，跟他說了聲「加油」，但里長不知道的是，就在前兩天，有兩個鄰長打電話給他，說被里長強迫連署罷免，連環保志工都得簽名，「很多事情我都知道，只是不說而已」。

王浩宇說，第二階的連署，包含媒體在內，大家其實都很納悶，明明連署站就沒什麼人、地方反應很冷，為什麼他們還是衝得出數量？其實從國民黨推動反美豬公投開始，他們推連署的方式就開始改變，國民黨的民代、里長、組織全部動起來連署罷免，幫忙發走路工、找工讀生、逼里長、逼鄰長一人交幾個名單，「我全部都知道」。

王浩宇直言，哪一個里長、哪一個公司、哪一個組織，背後又是哪個黑道組織，裡面都有他的支持者或是曾經幫助過的人，他們都會主動的通知是誰在動員，「因此我們的情報非常準確又好」。

王浩宇分析，問題是罷免是高強度的仇恨動員，過去罷韓、割闌尾行動幾乎都是短短幾天內民眾就主動完成連署，根本不需要透過政黨這樣組織動員，去強迫某些根本懶得簽的人連署，如果連二階都連署的如此辛苦，之後花幾千萬罷免投票是否有正當性？這些人口口聲聲愛中壢，本身又為中壢做了些什麼？相信中壢人，很快就會懂的。

王浩宇接著提到，「民眾黨也是罷免我的關鍵力量」，但為什麼沒有提民眾黨？ 是的，民眾黨是有提供未來的辦公室作為連署站沒錯，但民眾黨根本毫無組織能力，在罷免我的過程中並沒有發揮什麼效果，「國民黨，還是關鍵」。

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