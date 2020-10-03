　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

紓困3.0追加預算案　林為洲：52.8億爭議預算要說清楚講明白

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院財政等聯席委員會審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案」大批人馬協商 主計長朱澤民 衛福部次長何啟功。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院財政等聯席委員會審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案」大批人馬協商 （圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

立法院財政等委員會聯席會議審查「紓困3.0」追加預算案，合計通過減列新台幣5300萬元，全案須交黨團協商。民進黨團希望能排除協商冷凍期，國民黨團表示原則上不反對，但比較爭議的防治工作經費等案，會再協商好好討論。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會9月30日舉行聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案（109年1月15日至 110年6月30日）」。民進黨立法院黨團總召柯建銘盼朝野黨團同意排除1個月的協商冷凍期，讓這次的追加預算盡速完成三讀。

對此，國民黨立法院黨團總召林為洲接受中央社記者訪問表示，「原則上我們支持、尊重；如果他們提出，我們不會反對。」林為洲解釋，雖然對這筆預算有一些意見，但整體來說，這是紓困的預算，有些有急迫性，例如救經濟、振興等，甚至是疫苗採購費用，所以不會反對排除協商冷凍期。

▲▼蘇貞昌報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」院會山雨欲來 民進黨總召柯建銘忙著與國民黨立委溝通協調。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立院本會期進入纾困3.0預算案審查，民進黨總召柯建銘希望排除協商冷凍期，加速三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

不過林為洲也說，包括減列5300萬元、保留案，以及比較爭議的52億8000多萬元疫情防治工作經費等案， 會再協商好好討論。

林為洲認為，衛生福利部編這筆52億8000多萬元的預算，有一點像是預備金，但特別預算沒有預備金，而且科目用途也寫得不清不楚，希望衛福部能講清楚。

立法院財政等6個委員會聯席會議9月30日審查規模 為2100億元的「紓困3.0」追加預算案，經朝野立委討論，合計通過減列5300萬元；另外，包括52億8000多萬元的疫情防治工作經費等提案，因無法達成共識，因此保留；全案將提報院會討論，院會討論前須交由黨團協商。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
新莊+9痛毆工人大叔「打到失禁」PO網狂笑　超扯原因曝
特斯拉九份違停封機車出入口！沒一輛能走民眾氣炸
快訊／泳圈+保麗龍偷渡金門！陸男上岸39.1度　快篩結果出爐
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

紓困3.0追加預算案　林為洲：52.8億爭議預算要說清楚講明白

川普若康復下一步計畫曝光　學者估：「打中國牌」台美關係會更熱

4個月役期、募兵制誰改的？　陳水扁：是馬英九不顧軍方反對硬推

陳致中回台南過節　臉書秀與「陳水扁＋吳淑珍＋陳幸妤」中秋團聚

陳同佳10月赴台投案！行政院嗆「香港不辦台灣辦」：港府沒責任嗎？

連勝文：川普染疫讓全球局勢不穩定　籲中國勿此時對台採軍事行動

朱立倫上網路節目飆唱「這首歌」　被解讀暗示角逐下屆黨主席

葉毓蘭酸「台灣能幫忙」挨轟　急撤臉書文改祝川普伉儷早日康復

葉毓蘭酸川普染疫犯眾怒　李正皓怒轟「台灣之恥」：妳辭職吧！

本土登革熱群聚確診30例　新北衛生局警告：民眾勿擅闖五寮社區

帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

川普夫婦確診新冠肺炎　即刻開始隔離

停「養生會館停車場」民眾拒付費 駕駛倒車衝撞＋乘客拆欄杆落跑

妻獨守50元便當店照顧癱瘓夫　開業28年從未漲價：錢夠用就好

陳立農立定跳遠277cm！根本人間彈簧　心疼「早熟女孩」哭了：希望她長大得慢點

宜蘭男酒駕「撞雙載母子」肇逃！ 他目睹媽媽被輾...正義哥狂追逮人

紓困3.0追加預算案　林為洲：52.8億爭議預算要說清楚講明白

川普若康復下一步計畫曝光　學者估：「打中國牌」台美關係會更熱

4個月役期、募兵制誰改的？　陳水扁：是馬英九不顧軍方反對硬推

陳致中回台南過節　臉書秀與「陳水扁＋吳淑珍＋陳幸妤」中秋團聚

陳同佳10月赴台投案！行政院嗆「香港不辦台灣辦」：港府沒責任嗎？

連勝文：川普染疫讓全球局勢不穩定　籲中國勿此時對台採軍事行動

朱立倫上網路節目飆唱「這首歌」　被解讀暗示角逐下屆黨主席

葉毓蘭酸「台灣能幫忙」挨轟　急撤臉書文改祝川普伉儷早日康復

葉毓蘭酸川普染疫犯眾怒　李正皓怒轟「台灣之恥」：妳辭職吧！

本土登革熱群聚確診30例　新北衛生局警告：民眾勿擅闖五寮社區

《鋼鐵雨2》根本把東亞政治局面演出來！美國擺明打的「如意算盤」

王高成／川普染疫　美國政局仍穩　各國不挑釁生事

《可不可以》校園見面會一半！男老師衝上台「突抱住陳妤」全場驚

熱火隊魂哈斯倫「激動喊話」　韋德：不能只輕拳出擊要戰鬥

剪指甲配肉泥狂喊「沒有沒有」　搞威貓講中文「催眠自己」是幻覺

環保署連假動員557人！清除3096個積水容器、垃圾49.2公噸防疫

只為100塊！新莊+9痛毆工人大叔「打到失禁」PO網狂笑　超扯原因曝

真的弱爆了　國聯、美聯中區7支球隊全數被殲滅

不用在會場內人擠人　府城客運推「搭雙層巴士觀賞煙火」

紓困3.0追加預算案　林為洲：52.8億爭議預算要說清楚講明白

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

政治熱門新聞

陳致中回台南過節　臉書秀與「陳水扁＋吳淑珍＋陳幸妤」中秋團聚

葉毓蘭冤喊誤會！急撤臉書PO文

快訊／川普夫婦確診新冠肺炎　馬英九8字回應

酸川普染疫　李正皓轟葉毓蘭

扁指馬英九　不顧軍方反對硬推募兵制

連勝文：川普染疫讓全球局勢不穩定　籲中國勿此時對台採軍事行動

陸委會斥陳廷寵「言行離譜」

朱立倫上網路節目飆唱「這首歌」　被解讀暗示角逐下屆黨主席

李正皓推演川普「不幸走了」恐重啟大選

快訊／歐陽娜娜獻唱《我的祖國》惹議　歐陽龍回應了

王浩宇爆國民黨「強迫里長」連署罷免

陳同佳10月赴台投案！行政院回應

柯與扁、馬同台：活在過去「台繼續亂」

白晝之夜、金曲獎將登場　北市交管出爐

更多熱門

相關新聞

教召難打混了　擬改1年1訓14天

教召難打混了　擬改1年1訓14天

國防部長嚴德發29日表示，已完成後備改革方案規劃，據了解，國防部規劃後備教育召集原本為2年1訓，一次5到7天，未來擬改為1年1訓，一次14天。對此，國民黨立委林為洲30日在立法院受訪時表示，在國家有需要、兩岸情勢緊張、有外來威脅可能的情況下要提昇戰備，他不反對，甚至是否考慮重啟徵兵制都應該討論。

藍提避戰公決　要蔡英文台美復交

藍提避戰公決　要蔡英文台美復交

台灣輸出病例暴增　國民黨團籲出境篩檢

台灣輸出病例暴增　國民黨團籲出境篩檢

陳時中不選大陸疫苗　葉毓蘭：會抓老鼠的就是好貓

陳時中不選大陸疫苗　葉毓蘭：會抓老鼠的就是好貓

紓困3.0追加特別預算2100億　全數舉債支出

紓困3.0追加特別預算2100億　全數舉債支出

關鍵字：

林為洲紓困3.0

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

真．「海底撈」機車　車主身分曝光

新莊+9凌虐工人大叔！凌虐4hrs錄影讓網怒了

謝霆鋒稱呼楊丞琳嫂子！李榮浩糾正…下句話被推爆

14歲妹得糖尿病…媽崩潰喊：是我害的！「超致病菜單」營養師看傻

龍婆24年前早預言川普恐怖後果

拜登檢驗結果出爐　陰性沒有感染

即／川普傳呼吸困難！入院第一晚情況嚴重

公海豚每年性侵14人還殺嬰　男子目睹女友受害

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜

陸男偷渡金門體溫39.1度　快篩結果出爐

手機語音打字「被全聯廣播亂入」糗大

1打3放棄掙扎！狗保母閉眼裝睡

女大生持破處驗傷　控陸生涉性侵

網紅「被前夫潑汽油」燒焦身亡！生前遭家暴慘況曝

雙B太氾濫！他求裝闊上路會被禮讓

更多

最夯影音

更多
帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」

帶家人掛號看診！遇系統無端跳號　男不滿怒咆哮護理師「不要賴電腦」
太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

太妍過中秋被「6歲表妹」逼瘋惹ＸＤ　遭「連5問攻擊」...「眼神死」摀她嘴！

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

榮總插隊駕駛「鬼之插入」　7千人怒炸肉搜爆

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

真．海底撈機車！安全帽到輪框　超狂「全面鏽蝕」車主身分曝光

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

安心亞太有份量...納豆撐不住丟地上　阿Ken認了對她「天天都在心動」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面