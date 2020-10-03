紓困3.0追加預算案　林為洲：52.8億爭議預算要說清楚講明白

▲立法院財政等聯席委員會審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案」大批人馬協商 （圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

立法院財政等委員會聯席會議審查「紓困3.0」追加預算案，合計通過減列新台幣5300萬元，全案須交黨團協商。民進黨團希望能排除協商冷凍期，國民黨團表示原則上不反對，但比較爭議的防治工作經費等案，會再協商好好討論。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會9月30日舉行聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案（109年1月15日至 110年6月30日）」。民進黨立法院黨團總召柯建銘盼朝野黨團同意排除1個月的協商冷凍期，讓這次的追加預算盡速完成三讀。

對此，國民黨立法院黨團總召林為洲接受中央社記者訪問表示，「原則上我們支持、尊重；如果他們提出，我們不會反對。」林為洲解釋，雖然對這筆預算有一些意見，但整體來說，這是紓困的預算，有些有急迫性，例如救經濟、振興等，甚至是疫苗採購費用，所以不會反對排除協商冷凍期。

▲立院本會期進入纾困3.0預算案審查，民進黨總召柯建銘希望排除協商冷凍期，加速三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

不過林為洲也說，包括減列5300萬元、保留案，以及比較爭議的52億8000多萬元疫情防治工作經費等案， 會再協商好好討論。

林為洲認為，衛生福利部編這筆52億8000多萬元的預算，有一點像是預備金，但特別預算沒有預備金，而且科目用途也寫得不清不楚，希望衛福部能講清楚。

立法院財政等6個委員會聯席會議9月30日審查規模 為2100億元的「紓困3.0」追加預算案，經朝野立委討論，合計通過減列5300萬元；另外，包括52億8000多萬元的疫情防治工作經費等提案，因無法達成共識，因此保留；全案將提報院會討論，院會討論前須交由黨團協商。