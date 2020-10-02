野柳「夜訪女王頭」人潮灌爆！連假首日塞3200人　遊客氣到報警

▲野柳「夜訪女王頭」人潮塞爆，連假首日湧入3200名遊客。（圖／北觀處）

記者柯沛辰、郭世賢／新北報導

「野柳石光．夜訪女王」活動1日晚間遊客數量爆表，野柳地質公園一下子湧入約3200人，是往年的5到6倍。園方為了維護秩序，緊急進行人潮管制措施，但有遊客不耐久候，竟氣到當場報警。園方表示，將盡力疏導，並延後閉園至晚間9點30分，但仍有民眾感到相當不滿。

交通部觀光局北海岸暨觀音山國家風景區管理處舉辦「野柳石光．夜訪女王」活動，開放野柳地質公園夜間遊憩。以往都選在4月舉辦，但今年受疫情影響，延後到9月27日至10月4日辦理，民眾只要憑2張今年9月、10月份發票，即可免費入園。

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▲▼等待入場的隊伍長達2、300公尺。（圖／記者郭世賢翻攝）

往年現場人數大多落在5、600人左右，但今年遇上中秋連假，第一天晚上就湧入超過3200人次，遠遠超過規定管制人數500人，讓園方不得不緊急採取「一進一出」的人潮管制，同時疏導入園與出園人數。

過程中，有遊客不滿排隊等候，氣到當場報警，警方只好到場安撫情緒。不過，也有民眾抱怨，現場部分遊客情緒失控，不斷大吵大鬧，但員警毫無作為，導致場面更加混亂。

▲園方進行人潮管制，人口處可見長長人龍。（圖／記者郭世賢翻攝）

野柳地質公園總經理楊景謙表示，因為這次連假的關係，加上天氣好，造訪的遊客數量比預期得多，相較往年一天5、600名遊客，今年連假第一天就湧入3200人，遠遠超出園區所能負荷，所以為了遊客安全，還是進行「一出一進」的人潮管制，希望遊客等候時多一點耐心，園區也會盡力提供最好的服務，提升遊園品質。

園方預估，10月2日與10月4日活動最後一天，仍會有大批人潮，呼籲民眾若想飽覽野柳夜間美景，請配合園方管制。而有意前往的遊客，可提早到場或先來電詢問現場情形，以免影響出遊興致。

▲園方進行人潮管制。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲夜訪女王頭園區美景。（圖／北觀處，下同）