殺女友逃回港...她傷心喊投案期限　刑事局：如願投案將協商引渡

▲陳同佳在香港出獄，被殺害的女友母親喊話，盼2020年10月23日前能夠到台灣投案。（圖／路透）

記者邱中岳／台北報導

涉嫌在台殺害女友的香港男子陳同佳，在潛逃回香港後入獄執行，執行期滿後仍留在香港，根據香港媒體報導，女友家屬下最後通牒，要求陳10月23日赴台自首，但台灣警方則表示，陳同佳以及香港方仍未對投案事情做明確回覆。

香港籍男子陳同佳，與女友潘曉穎來台時，竟狠心殺害女友，最後棄屍在淡水竹圍捷運站附近草叢，根據《星島日報》報導，潘曉穎母親受訪時表示，陳同佳，若你尚有一絲人性，10月23日是你自首的最後限期。

她也透露，如果陳同佳願意做個負責任的人，會考慮出面幫忙求情，但永遠都不會原諒，如果還是不出面，會再透過公眾聯署等其他手段督促。

而一直協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴對此表示，下周會和陳同佳和其家人會面進行商討，到時會再回應。

陳同佳因為洗錢案入獄，於去年10月23日出獄，當時他曾喊話願意來台自首，但之後經過台灣大選、新冠肺炎疫情，一直沒有消息。

刑事局則表示，於2019年10月23日已設立本案單一聯繫窗口，並請港方告知陳同佳，當日港方回覆已通知陳同佳本人知悉。但陳同佳及港方迄今仍未對來台投案一事明確回覆；我方將等陳同佳確定來台面對司法，再與港方協商相關流程。

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