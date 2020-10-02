陳同佳10月要來投案！潘曉穎母親：快定下日期「會送他機票赴台」

記者蔡紹堅／綜合報導

涉在台殺害女友潘曉穎的港男陳同佳近日表示，期望10月份內能赴台自首（投案），已請台灣的律師著手安排。對此，潘曉穎的母親透過中間人表示，希望陳同佳出面，在傳媒面前重申承諾，並盡快定下確切日期，她將贈送陳同佳赴台的機票。

根據港媒報導，陳同佳指出，已通知台灣的律師聯絡相關部門，處理來台自首的安排，期望10月份內成行，律師將在下周一起安排。不過，報導也提到，陳同佳尚未決定是透過台灣設立的投案窗口處理，還是直接向台灣的法務部提供資料。

▼命案發生後，潘曉穎的母親曾來台認屍。（圖／記者屠惠剛攝）



陳同佳也透過聖公會教省秘書長管浩鳴公布一份23秒的錄音檔，他說，「潘爸爸、潘媽媽你們好，我是陳同佳，我再次就曉穎的事情向你們道歉，我來台灣的想法一直都沒改變過，我會請我的律師安排來台灣自首的事情，請你們放心。」

對於陳同佳的說法，潘曉穎的母親透過中間人表示，陳同佳出獄以後一直沒有現身，不能肯定錄音是否陳同佳本人，或何時錄音，希望陳同佳能出面，在傳媒面前重申承諾。

潘曉穎的母親還說，陳同家的赴台計劃一直拖延，希望能盡快訂下確切日期，她將安排陳同佳飛往台灣的機票，還有一切所需交通。

此外，陸委會發言人邱垂正2日也提到，目前尚未收到相關通知，但刑事警察局與香港警務處已建立單一投案窗口，並透過港府轉知陳同佳，若陳同佳確定要來台灣面對司法，隨時可以透過窗口聯絡，相關事宜已準備就緒，一切依法辦理，「本案關鍵在於陳嫌真實的投案意願，以及港府的責任感。」

▼陳同佳去年10月23日在港獲釋，承諾會赴台自首，但近一年來從未聯繫投案窗口。（圖／路透）

