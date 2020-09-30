陳同佳出獄近1年卻持續受港警保護　鄧炳強：經過風險評估

▲陳同佳去年10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

港女命案兇嫌陳同佳去年10月23日出獄，表示願赴台灣投案，但至今已超過半年，仍未來台。潘母近日連番質問港府及香港警隊，疑問為何讓陳同佳無限期入住安全屋。警務處處長鄧炳強29日回應，由於涉及行動細節不便透露，警隊會經風險評估，才決定是否作出保護。

警務處處長鄧炳強29日出席油尖旺區議會，會見媒體時多次被追問陳同佳入住安全屋原因。他表示不方便透露，但補充稱，警方已就陳同佳涉及罪行作出調查及檢控，陳也已服刑，警方會經風險評估，再決定是否對個別人士作出保護。

就12名港人涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，遭扣押在深圳鹽田區看守所，鄧炳強稱，警方與內地（大陸）有相互通報機制，若內地決定刑事拘留或捸捕會通知警隊，再由警隊報知家屬。

他還強調，警方正調查12人的跨境罪行，12人是通緝犯，當中11人棄保潛逃，涉嚴重罪行。

此前，根據《星島日報》報導，陳同佳母親受訪時喊話，「陳同佳，若你尚有一絲人性，10月23日是你自首的最後限期。」她也透露，如果陳同佳願意做個負責任的人，會考慮出面幫忙求情，但永遠都不會原諒，如果還是不出面，會再透過公眾聯署等其他手段督促。

而一直協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴對此表示，之後會和陳同佳和其家人會面進行商討，到時會再回應。

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