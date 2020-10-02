陳同佳10月要來投案！陸委會：隨時可聯絡窗口「關鍵在他意願」

記者蔡紹堅／台北報導

根據港媒報導，涉在台殺害女友潘曉穎的港男陳同佳，將在10月份內來台投案，並已請台灣的律師著手安排。對此，陸委會2日表示，相關事宜已準備就緒，一切依法辦理。

陸委會發言人邱垂正表示，目前尚未收到相關通知，但刑事警察局與香港警務處已建立單一投案窗口，並透過港府轉知陳同佳。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）



邱垂正指出，若陳同佳確定要來台灣面對司法，隨時可以透過窗口聯絡，相關事宜已準備就緒，一切依法辦理。

邱垂正也強調，本案關鍵在於陳嫌真實的投案意願，以及港府的責任感。

陳同佳同日也透過牧師管浩鳴公布23秒的錄音檔，他表示，「潘爸爸、潘媽媽你們好，我是陳同佳，我再次就曉穎的事情向你們道歉，我來台灣的想法一直都沒改變過，我會請我的律師安排來台灣自首的事情，請你們放心。」

另據港媒報導，陳同佳還感謝潘曉穎的母親為他求情，給他一個改過自新的機會，並表示已通知台灣的律師聯絡相關部門，處理回台自首的安排，期望10月份內成行，律師將在下周一（5日）開始安排。

不過，報導也提到，陳同佳方面尚未決定是透過台灣設立的投案窗口處理，還是直接向台灣法務部提供資料。

▼陳同佳去年10月23日在香港獲釋，但至今尚未來台投案。（圖／路透）

