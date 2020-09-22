林鄭指陳同佳願赴台　陸委會：收到訊息就依法處理

▲香港特首林鄭月娥稱陳同佳有意願來台自首，但陸委會強調台港針對此案設立的單一特別窗口至今，均未收到港方訊息。（圖／路透社）

記者陳政錄／台北報導

港男陳同佳去年10月即表示有意來台「自首」，但至今仍未履行，針對香港特首林鄭月娥22日提到，特區政府願意提供協助，陸委會副主委兼發言人邱垂正直言，我方刑事警察局早已和香港警務處建立單一聯繫窗口，倘若陳嫌確定要來台灣面對司法，可隨時直接與我方聯絡，鑑於此，「本案的關鍵仍在於陳嫌真實投案意願與港府的責任感。」

邱垂正22日回應表示，有關陳同佳來台投案事，陸委會已經多次說明，我方刑事警察局及港方警務處以建立單一聯繫窗口，港府也將我方投案窗口轉知陳嫌，倘陳嫌確定要來台灣面對司法，可隨時直接與我方聯絡。他強調，相關安排事宜都已經準備就緒，一切依法辦理。

▲陳同佳去年10月23日在香港刑滿出獄，現在於香港為法律上的自由人。（圖／路透）

港男陳同佳2018年來台旅遊時，殺害女友潘曉穎，香港因此案提出修訂《逃犯條例》，將大陸、台灣及澳門納入移交逃犯的目的地，卻也成為香港「反送中」示威引爆點。

去年10月23日，陳同佳在香港犯「洗黑錢罪」刑滿出獄時，表明有意在北京市政協委員、香港聖公會教省秘書長管浩鳴的陪同下來台「自首」，但至今11個月過去，陳同佳一直未來台投案，此事也在台港兩地間引發官方角力。

受害潘曉穎母親近日接受港媒《立場新聞》專訪，不滿陳同佳未兌現承諾，促請他盡快投案，「要對得住自己，對得住我死去的女兒。」

林鄭月娥22日引述管浩鳴的話指出，陳同佳「自責、自咎」，他會承擔責任，會在政情及疫情許可下，前往台灣接受制裁。她也說，若當中需要特區政府任何協助，也會很願意提供相關協助。

對於林鄭月娥的表態，邱垂正直言，「人在你們手上」，重點並非林鄭月娥、管浩鳴的說法，而是陳同佳要向窗口表達真實的投案意願，以及港府的責任感，包含何時前來，需要向我方說清楚。

►時間對我們來說完全沒用！

▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）