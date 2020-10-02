快訊／港媒：陳同佳本月內赴台自首　23秒錄音曝光：意願從未變

▲潘曉穎被男友陳同佳殺害。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者蔡儀潔／綜合報導

《香港01》今（2）早引述消息稱，來台犯下殺人案的港人陳同佳，已通知台灣代表律師聯絡相關部門，處理回台自首安排，期望10月份內成行。協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴，之後發放陳同佳23秒的錄音帶，親自剖白其自首意願。

▲陳同佳去年10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

報導指出，陳同佳去年10月因洗黑錢案刑滿出獄，目前居於警方提供的安全屋，過去一年未曾公開露面。死者母親近日多次表示，要求陳同佳公開交代何時赴台自首，又提出「最後限期」，若本月23日、即陳同佳出獄一周年仍未起行，將有進一步行動。她同時稱，若陳同佳赴台自首，她願意為對方求情。

管浩鳴近2日已親自與陳同佳及其父母見面，商討自首事宜，他還發放陳同佳的錄音聲帶，親自剖白其自首意願。錄音全長僅23秒，陳同佳一開始再次向死者家屬表示最大歉意，「我去台灣的想法一直沒有改變過，我會請律師安排返台灣自首的事情，請你們放心。」

陳同佳還感謝死者母親為他求情，給他一個改過自新的機會。目前，他已通知台灣代表律師聯絡相關門，處理他回台自首的安排，期望10月份內成行，律師將於下週一（10月5日）作安排。

陸委會發言人邱垂正早前指出，台灣的刑事警察局跟香港警務處已建立「單一聯繫窗口」，如果陳同佳確定要來台灣面對司法，隨時可以透過窗口聯絡安排，依法辦理。

據悉，陳同佳一方未決定是否透過窗口處理，還是向台灣法務部提供相關資料；至於是否乘搭台營客機、家人會否同行，有待進一步安排。