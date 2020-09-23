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潘曉穎父母催盡快自首　管浩鳴：下周與陳同佳會面後回覆

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▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

▲陳同佳去年10月23日在香港刑滿出獄，由管浩鳴陪同離開獄所。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

港女命案受害人潘曉穎的父母23日發出公開信，質疑犯嫌陳同佳「龜縮」，要求陳同佳親自回應何時會到台灣自首（投案）。對此，香港聖公會教省秘書管浩鳴表示，下周將與陳同佳會面，待會面過後，再回應相關問題。

▼陳同佳2018年在旅館殺後女友潘曉穎，並將遺體塞入行李箱，棄屍在捷運竹圍站旁草叢。（圖／翻攝臉書）

▲潘曉穎被男友陳同佳殺害。（圖／翻攝自當事人臉書）

香港傳媒23日在媒體群組向管浩鳴詢問，陳同佳會否考慮答應潘曉穎父母的要求加速赴台自首，或給出期限，承諾在期限前赴台；以及回應潘曉穎父母所質疑的「龜縮」指控。

管浩鳴在媒體群組指出，他下周會與陳同佳會面，待會面過後，將回應相關問題。

潘曉穎的父母透過港媒《立場新聞》發出公開信，信中提到，希望陳同佳堂堂正正的站出來，為自己做過的錯失承擔責任，盡快赴台投案，接受殺人案的公正審判，「台灣已為你建立特別聯繫窗口，隨時準備你赴台投案，為何你還要龜縮？為何必須等到通關才赴台投案？為何你不可以踏上台營航班赴台投案？請親自出來回應以上問題。」

信末還強調，「你出獄至今差不多一年了，你應該盡快兌現你赴台的承諾，不要讓我們無了期地等下去！」並以「痛失唯一女兒的父母親」潘生、潘太署名。

此外，陸委會副主委邱垂正22日曾表示，早在去年陳同佳出獄後，刑事局就已經建立單一投案窗口，並透過港方將聯絡方式轉交陳同佳，但陳同佳一直沒有聯繫，「倘陳嫌確定要來台灣面對司法，可隨時直接與我方聯繫，相關安排事宜都已經準備就緒，一切依法辦理。」

邱垂正也強調，本案的關鍵仍在於陳嫌真實投案意願與港府的責任感。

▼陳同佳出獄當天就承諾會來台自首（投案），但近一年來一直未聯繫投案窗口。（圖／路透）

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

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潘曉穎陳同佳管浩鳴港女命案

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