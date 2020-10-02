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17歲少年夜烤續攤衝魚塭亡　女友見他沉水底...抓水車驚喊：快救我

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記者林悅／台南報導

台南市17歲陳姓少年，騎機車後載17歲黃姓女友人於中秋夜要返回佳里區黃女住處途中，不慎人車衝入魚塭，黃女呼救時，適被休假台南市警三分局偵查佐施奕任發現，立即協助救援，及時救回黃女性命，陳男送醫回天乏術，黃女家屬十分感謝施員義行。

▲台南市17歲陳姓少年，騎機車後載17歲黃姓女友人於中秋夜要返回佳里區黃女住處途中，不慎人車衝入魚塭，黃女呼救時，適被偵查佐施奕任發現救援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市17歲陳姓少年，騎機車後載17歲黃姓女友人於中秋夜要返回佳里區黃女住處途中，不慎人車衝入魚塭，黃女呼救時，適被偵查佐施奕任發現救援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市17歲陳姓少年，騎機車後載17歲黃姓女友人於中秋夜要返回佳里區黃女住處途中，不慎人車衝入魚塭，黃女呼救時，適被偵查佐施奕任發現救援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警三分局偵查隊偵查佐施奕任，10月1日中秋夜深夜11時許，騎乘機車行經安南區公學路4段122巷，聽到路旁魚塭有聲音，他原以為有小孩在魚塭岸邊嬉戲玩煙火，後來覺得異常，於是把機車熄火仔細聆聽聲音，發現聲音疑似由魚塭裡傳來，施員走上魚塭岸上查看，發現1女在水中掙扎喊救命，因現場視線昏暗，施員馬上發動機車騎上去魚塭岸上，用車燈照明，發現１名年輕女子手抓水車不斷掙扎呼救稱：「我快掉下去了，我不會游泳，趕快救我！同時指稱她還有一名同行朋友也落水待救」。

▲台南市17歲陳姓少年，騎機車後載17歲黃姓女友人於中秋夜要返回佳里區黃女住處途中，不慎人車衝入魚塭，黃女呼救時，適被偵查佐施奕任發現救援。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市17歲陳姓少年，騎機車後載17歲黃姓女友人於中秋夜要返回佳里區黃女住處途中，不慎人車衝入魚塭，黃女呼救時，適被偵查佐施奕任發現救援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

施員見狀立即打119報案，並協助消防人員現場搜救，消防人員於10分鐘後迅速救起少女，並根據少女供稱，潛水下魚塭找尋其同行少男，經半小時後，陸續尋獲落水少男及兩人共乘之機車，並在水中發現兩頂安全帽。陳姓少年遭警消人員發現救上岸時已無生命跡象，經送安南醫院搶救後仍回天乏術，黃姓少女肢體則有輕微擦挫傷及嗆水狀況，無生命危險，目前於安南醫院療養。

▲台南市17歲陳姓少年，騎機車後載17歲黃姓女友人於中秋夜要返回佳里區黃女住處途中，不慎人車衝入魚塭，黃女呼救時，適被偵查佐施奕任發現救援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

三分局警方初步調查，陳姓少年（17歲，家住安南區）， 騎乘機車欲載其朋友黃姓少女（17歲）返回台南市佳里區住處，行經該路段，因天色昏暗，不慎衝入魚塭，黃女向警方表示2人認識不久。

▲台南市17歲陳姓少年，騎機車後載17歲黃姓女友人於中秋夜要返回佳里區黃女住處途中，不慎人車衝入魚塭，黃女呼救時，適被偵查佐施奕任發現救援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局指出，報案人偵查佐施奕任，平時偵辦刑案即細心謹慎，經常能發現他人未能察覺之蛛絲馬跡，今年6月間，三分局能破獲一起重大刑案，也是施偵查佐於偵辦詐欺案的過程中，主動察覺線索，並鍥而不捨追查，最終查到案外案而立大功。本次案件幸賴施員主動發現報案，方能在第一時間及時救回黃姓少女性命，家屬獲知此事後，對施員之義舉，深感萬分感激。施員低調表示：自己只是盡警察工作的本份，能夠救回黃姓少女，心裡覺得很欣慰，對陳姓少年則感遺憾。

▲台南市17歲陳姓少年，騎機車後載17歲黃姓女友人於中秋夜要返回佳里區黃女住處途中，不慎人車衝入魚塭，黃女呼救時，適被偵查佐施奕任發現救援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局分局長方國璽第一時間獲知本案後，對於施偵查佐於休假期間主動機警發現重大案件，並即時反應處置，給予深度肯定及讚賞，未來將持續鼓勵同仁主動從事為民服務工作，讓民眾感受警察的用心。

▲台南市17歲陳姓少年，騎機車後載17歲黃姓女友人於中秋夜要返回佳里區黃女住處途中，不慎人車衝入魚塭，黃女呼救時，適被偵查佐施奕任發現救援。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方分局長表示，警察工作沒有假期，適逢中秋連假，警方雖然不是月亮，但卻樂意為民眾照亮回家的路，守護民眾的生命及財產安全，同時也提醒民眾，連假外出餐敘或旅遊，務必注意交通安全，過一個平安的中秋連假。

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