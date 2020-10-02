梅蘭妮亞確診後首發聲！推特洩心情：我在家隔離中　一切都很好

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普幕僚霍普希克斯（Hope Hicks）確診，隨後川普與妻子梅蘭妮亞立即接受新冠肺炎篩檢，稍早確定呈現陽性反應。川普即在推特上公開此消息，不僅國際震驚、美國期貨也應聲下跌400多點。在丈夫宣布完健康狀況後，梅蘭妮亞也首發聲：「我正在家中隔離，感覺相當好，也會一起度過難關」。

▲美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）確診。（圖／路透）

綜合外媒報導，川普自新冠疫情以來，對於疫情控制受到許多輿論抨擊，其自身對於疫情也顯得相當輕忽，多次不採納幕僚、外界建議，隨著美國大選僅剩33天，如今川普傳出與妻子確診，不僅大選行程受到動搖，更可能影響整個美國大選日期與局勢。

川普妻子梅蘭妮亞在確診之後，剛剛首度在推特發文，表示「在呈現陽性反應之後，我正在家中隔離，一切感覺很良好，也推掉之後的行程，請大家確保自身健康安全，我們會一起度過難關」。