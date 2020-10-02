北台灣迎出遊潮！南港車多湧車流⋯國5時速60km　七大壅塞路段曝

記者李宜秦／台北報導

今天是中秋連假第二天，高公局表示，下午國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林等七大路段可能會出現車多情形。由於出遊車潮漸增，國5目前時速不到60公里，南港、五堵、木柵、內湖、汐止、基隆等路段也稍有壅塞。

▲連假期間車流較多。（圖／記者呂佳賢攝）

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高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為32.2百萬車公里，預估本日交通量為119百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1北向圓山至汐止、國1高架南向機場系統至楊梅端，以及國3甲東向萬芳至木柵等，其餘路段均能維持行車順暢。

▲10/2國道交通量預測。（圖／高公局）

高公局指出，今上午10時10分於國1北向320.7公里處發生3輛小客車及1輛小貨車追撞事故，占用中間及內線車道，於上午10時40分排除，造成後方車流回堵7公里；10時50分於國1北向352.7公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內側車道，於上午10時57分排除，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局表示，假期間已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。