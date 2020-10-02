中秋連假推出電動遊園車及浴衣體驗　台南山上花園水道博物館人潮擠爆！

▲台南山上花園水道博物館，推出電動遊園車及浴衣體驗，果然成功引起話題，吸引眾多遊客。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋連假，台南山上花園水道博物館，推出電動遊園車及浴衣體驗，果然成功引起話題，其中電動遊園車因為造型可愛，吸引大小朋友目光，甚至還有山上區的民眾專程前來搶鮮，營運一天半以來，班班客滿，2日上午更將原本半小時發車時間縮短為隨到隨開，搶手程度可見一班。

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而首度推出的浴衣體驗，也造成轟動，由於有名額限制，館方透過分散名額及發放號碼牌方式，在遊客配合下，浴衣搭配百年日式老建築，讓人走入濃濃的傳統氛圍。

除了新增活動外，館方在連假期間也持續安排定時定點導覽，讓更多遊客知道水道博物館，與台灣自來水發展密不可分的背景，讓到園遊客除了有休閒體驗外，也能更了解博物館的歷史深度。

在活動加持下，到訪人數也持續攀高，1日園區共吸引近3千名遊客到訪，2日上午入園人數就已經突破1500人，是1天同時段的兩倍，預計下午將再創一波遊客高峰；館方指出，連續假日人潮高峰都會出現在第2及第3天，以目前來客狀況來看，也符合經驗法則，除了既有活動外，館方也趁機宣傳下周即將在台南舉辦的國慶煙火及館慶，希望延續話題，再創人流。

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