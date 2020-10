記者詹雅婷/綜合報導

美國總統川普1日透過推特證實,他與夫人梅蘭妮亞雙雙確診新冠肺炎,即刻起開始進行隔離,直呼「我們會一起度過難關的。」白宮醫師稍早表示,2人現階段狀況良好,這段期間計畫待在家中。

此前,川普貼身顧問霍普希克斯(Hope Hicks)確診新冠肺炎,近期多次陪同川普出席行程,包括9月29日在俄亥俄州克里夫蘭(Cleveland)的首場總統候選人電視辯論。

依據美國疾管局隔離建議,隔離期為14天,等於在選前倒數32日的今天,扣掉14天隔離期,選前行程只剩下兩個星期。

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!