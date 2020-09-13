　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮科技教育論壇產官學聚首　高希均：教育讓所有人成為贏家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲高希均教授出席科技論壇表示，戰爭沒有贏家、和平沒有輸家，教育會讓所有人都成為贏家。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

高希均教授出席科技論壇表示，戰爭沒有贏家、和平沒有輸家，教育會讓所有人都成為贏家。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

科技引領教育革命，而科技賦能的科技教育，將是接軌未來的重要關鍵。因疫情影響因故延期辦理的花蓮未來教育科技論壇12日在花蓮新天堂樂園盛大舉辦，花蓮縣長徐榛蔚、遠見雜誌創辦人高希均教授出席分享科技教育觀點，現場來自全國四百多位產官學界領袖齊聚一堂，期盼透過研討會建立教育的基礎，培養孩子面對未來的能力。

「一個社會沒有和平，將會是五大皆空！」遠⾒天下文化事業群創辦⼈⾼希均教授表示，社會的鬆綁開放、經濟發展及教育，將可孕育出文明，但最重要的關鍵仍在和平，沒有和平一切皆空。有限的資源應投注在教育部門，而非購買武器，戰爭沒有贏家、和平沒有輸家，教育會讓所有人都成為贏家。

▲高希均教授出席科技論壇表示，戰爭沒有贏家、和平沒有輸家，教育會讓所有人都成為贏家。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚期盼花蓮孩子突破「後山」的地理環境限制與世界接軌。

徐榛蔚表示，教育力對於提升國家國力可謂是重中之重，誠如高教授所言，國力不等於武器，強國必先強種強根，教育在其中是最值得、最重要的投資，因此花蓮縣政府每年在扣除法定預算外，教育預算占比將近五成，培養孩子成為頂天立地的國家棟樑。為培養具有國際視野的優秀人才，花蓮縣政府推動公費留學政策，讓學子與國際接軌，積極倡導親師生平台，透過科技力量、大數據分析及豐富學習課程，發掘孩子潛能、協助師長培育學生。

徐縣長提到，花蓮擁有好山好水、人民純樸，但受限於先天地理環境的阻隔，對外交通不易影響產業發展，同時面臨高齡化、少子化與離婚率偏高的挑戰，要克服這些問題，讓社會朝向更美好的方向前進，亦需要從教育開始著手；花蓮縣政府透過科技教育、翻轉困境，將花蓮打造為孩子學習的樂園、銀髮族安居的天堂、青年才俊奮鬥的基地。

▲高希均教授出席科技論壇表示，戰爭沒有贏家、和平沒有輸家，教育會讓所有人都成為贏家。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮透過科技教育、翻轉困境，打造孩子學習的樂園。

台灣跟上全球科技教育熱潮，108課綱重點之一就是科技領域，資訊與生活科技被列入國、高中必修課程；2020年開始，全台國中小學生，都要學程式設計。花蓮縣領先全國的AI及創客教育，全面打造智慧校園、培育智慧科技人才，將實現100%全縣中小學全面實施兒童程式語言課程及學習程式工具使用，智慧教育思維遍地開花。2019年成立全國唯一智慧教育中心，從各方面導入資源，培養熱血教師，期盼花蓮孩子突破「後山」的地理環境限制，與世界接軌，準備好面對未來世界的基本能力。

為了使這股從花蓮展開的科技教育創新能量持續擴散，花蓮縣政府、遠見未來親子學平台、遠見天下文化基金會合辦的「科技賦能，接軌未來」未來教育科技論壇，號召全國具創新能量的頂尖教師、產官學領袖齊聚花蓮，以領袖論壇及科技教育成果展的方式，分享花蓮科技教育的成功及亮點。

▲高希均教授出席科技論壇表示，戰爭沒有贏家、和平沒有輸家，教育會讓所有人都成為贏家。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲科技論壇，來自全國四百多位產官學界領袖齊聚一堂。

當天上午首先由趨勢科技創辦人暨董事長張明正談「在AI世代，什麼是5項能力養成？」；前教育部長、中央研究院院士曾志朗探討「『問世間，智為何物？』：AI 世代的省思！」，另外YOUTUBE創辦人陳士駿也與徐縣長共同座談，探討花蓮科技教育政策實施。

下午則由IBM大中華區企業公民部負責人陳慧純談「用新科技，用心教育：IBM P-TECH培養學生就業即戰力」；國立成功大學資訊工程系教授蘇文鈺談「程式教育啟動孩子未來」。花蓮縣稻香國小教師邱文盛、CAVEDU創辦人曾吉弘、花蓮縣太平國小教師呂奎漢等人在第一線從事科技教育的經驗分享。

►我沒有遲到，是時間遲到了！ 

ET快訊
iPhone 12 Pro最新諜照曝光！細節設計「走復古風」
快訊／雲林嚴重車禍！2車高速對撞　駕駛卡車內搶救中
快訊／北市松山區1男倒臥草地　頭部、四肢變形亡
客人要求放門口！外送員一看「紙條上8字黃腔」氣炸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮科技教育論壇產官學聚首　高希均：教育讓所有人成為贏家

跟著西藏浪人逛市場品嘗家鄉味　花蓮私廚藏味料理大公開

桃園男持刀逛大街員警英勇制伏　署長陳家欽慰勉肯定

「神農獎」豬農蘇鵬　投資溫室種有機小黃瓜創口碑

2020桃園地景藝術節以「構築城市」為主題　創作28組藝術作品

歡慶99體育節「運動嘉年華」熱鬧登場　 黃偉哲與大小朋友同樂

2020麻豆文旦節「柚」見熱潮　黃偉哲揪買台南好柚慶中秋

台南表揚70位績優長照人員暨家庭照顧者楷模　黃偉哲肯定感謝辛勞

新北汐止區農會小農鮮舖開幕　9月26日前活動好禮獎不完

新北紀錄片工作坊人氣爆棚　國際大師雲集傳授「6堂課」

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

不准笑！他分享看骨科超鬧笑話　醫生拿出脊椎遭嗆：給我放回去

徐若瑄出道30年從尿布台回歸歌壇　坦言「非常不喜歡被寫嫁給富商」

吳娜拉.全昭旻唱歌「哄Jessi睡覺」　劉在錫疲憊嘆氣：我明天就要辭職！

療癒男聲！溫柔翻唱《飛鳥和蟬》　他道出纏綿心境...網：不斷重播

楊千嬅自責生兒差點死掉「我自己有問題」　陳小春突爆料鄭伊健、梁詠琪戀愛史

花蓮科技教育論壇產官學聚首　高希均：教育讓所有人成為贏家

跟著西藏浪人逛市場品嘗家鄉味　花蓮私廚藏味料理大公開

桃園男持刀逛大街員警英勇制伏　署長陳家欽慰勉肯定

「神農獎」豬農蘇鵬　投資溫室種有機小黃瓜創口碑

2020桃園地景藝術節以「構築城市」為主題　創作28組藝術作品

歡慶99體育節「運動嘉年華」熱鬧登場　 黃偉哲與大小朋友同樂

2020麻豆文旦節「柚」見熱潮　黃偉哲揪買台南好柚慶中秋

台南表揚70位績優長照人員暨家庭照顧者楷模　黃偉哲肯定感謝辛勞

新北汐止區農會小農鮮舖開幕　9月26日前活動好禮獎不完

新北紀錄片工作坊人氣爆棚　國際大師雲集傳授「6堂課」

武界一線天紮營3死1失蹤...生還者痛批莫名其妙放水！台電：此區禁入

強颱「海神」侵襲軍艦島「最古老建築」　坍塌部分再擴大

旅日女棒好手回歸女壘　沈嘉玟入中華隊「一則以喜一則以憂」

鄭文燦：求和之旅不會帶來和平　更不會為台灣增加籌碼

快訊／水利署發布台中市二級淹水警戒！

莒光媳婦李懿雲留下路跑女子組冠軍　國小數學老師是隱藏好手

恆述法師起底費玉清情史！　揭「江蕙三角戀」內幕

2小時搶光！宜蘭超夯宅配美食「奶酥人」開實體店了　現烤奶酥厚片超罪惡

本週5雙「話題鞋款」一次看！潮神藤原浩聯名AJ3、蔡依林反光鞋必買

才分開1小時收簡訊「我想你了」　黃子佼❤孟耿如超甜互動曝光

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

地方熱門新聞

囤貨150公噸！雲林蒜商喊冤　立委出面護航

紅葉國小「傳奇桃花心木」…50年吞噬輪胎

黃偉哲揪買台南好柚慶中秋

歡慶99體育節「運動嘉年華」熱鬧登場

「消防系」生帶女友遊情人瀑布！命喪池底

台南表揚績優長照人員暨家庭照顧者楷模

台南市善化區六德里長補選楊蘇秋香勝

房租漲52倍！平溪天燈街店家槓地主

在家穿鞋被眼鏡蛇咬…男嚇奔出門

新北汐止區農會小農鮮舖開幕

花蓮好幸福　7大好孕禮送新手爸媽

桃園地景藝術節創作28組作品

新北紀錄片　大師傳授「6堂課」

兒性侵女同學　警父恐丟主管職月薪少2萬

更多熱門

相關新聞

全都是假的！　台灣女網紅慘遭「盜臉」登上全球色情網站　

全都是假的！　台灣女網紅慘遭「盜臉」登上全球色情網站　

近年來「深度造假」（ Deepfake ）技術迅速發展，讓不少女星身受其害，其中最著名的案例就是2017年 時《神力女超人》女主角蓋兒加朵(Gal Gadot) 的臉被移花接木到A片上在，對此，3C達人廖阿輝表示，這類的技術也越來越加成熟，但在重製這類的影片時要注意觸法。

小一不焦慮～菜鳥家長分享5鮮事

小一不焦慮～菜鳥家長分享5鮮事

海巡署海洋學生體驗營

海巡署海洋學生體驗營

決孩子用餐疑難雜症的五大重點

決孩子用餐疑難雜症的五大重點

科技偵查法草案出爐　Line被監控

科技偵查法草案出爐　Line被監控

關鍵字：

科技教育論壇產官學領袖高希均教育贏家和平

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」！5千人怒炸

何超盈產後暴肥「前後對比照曝光」

丁允恭摟妹照曝！被爆吃學妹炫耀　本人回應了

即／武界4遊客遭溪水沖走　警消尋獲7歲男童遺體

即／7歲男童母親尋獲遺體　武界露營遊客2死2失蹤

即／水庫無預警放水！露營遊客2大2小遭沖走

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

即／失聯1天！成大男學生陳屍「化工系館頂樓」

周杰倫正妹球友曝光！３美女身分超狂

阿公海邊吹奏阿嬤好享受　網放大看：嚇一跳

在陸從事醫療業！高雄女居家檢疫期間身亡

16歲少年夜衝五指山　失控自撞亡

美國隊長手滑PO出「清晰私處照」！

喪偶不到1年…她與老公麻吉「週週上摩鐵」

即／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商囤150公噸海削

更多

最夯影音

更多
眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0

眼鏡族救星「雷射手術」重返光明 網紅實際嘗試：7天視力變成1.0
他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

他嗆爆台灣酸辣湯「不酸也不辣」！　親自煮泰國版...狂加辣椒超滿足

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

三寶騎士急煞左切猛撞Uber司機 輪胎、前車凹陷...他質疑：碰瓷？

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

鼓鼓想撩姐..蘇慧倫一聲「老公」就怕了XD　《我一個人住》.《Lemon Tree》經典連發

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面