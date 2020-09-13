花蓮科技教育論壇產官學聚首　高希均：教育讓所有人成為贏家

▲高希均教授出席科技論壇表示，戰爭沒有贏家、和平沒有輸家，教育會讓所有人都成為贏家。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

科技引領教育革命，而科技賦能的科技教育，將是接軌未來的重要關鍵。因疫情影響因故延期辦理的花蓮未來教育科技論壇12日在花蓮新天堂樂園盛大舉辦，花蓮縣長徐榛蔚、遠見雜誌創辦人高希均教授出席分享科技教育觀點，現場來自全國四百多位產官學界領袖齊聚一堂，期盼透過研討會建立教育的基礎，培養孩子面對未來的能力。

「一個社會沒有和平，將會是五大皆空！」遠⾒天下文化事業群創辦⼈⾼希均教授表示，社會的鬆綁開放、經濟發展及教育，將可孕育出文明，但最重要的關鍵仍在和平，沒有和平一切皆空。有限的資源應投注在教育部門，而非購買武器，戰爭沒有贏家、和平沒有輸家，教育會讓所有人都成為贏家。

▲花蓮縣長徐榛蔚期盼花蓮孩子突破「後山」的地理環境限制與世界接軌。

徐榛蔚表示，教育力對於提升國家國力可謂是重中之重，誠如高教授所言，國力不等於武器，強國必先強種強根，教育在其中是最值得、最重要的投資，因此花蓮縣政府每年在扣除法定預算外，教育預算占比將近五成，培養孩子成為頂天立地的國家棟樑。為培養具有國際視野的優秀人才，花蓮縣政府推動公費留學政策，讓學子與國際接軌，積極倡導親師生平台，透過科技力量、大數據分析及豐富學習課程，發掘孩子潛能、協助師長培育學生。

徐縣長提到，花蓮擁有好山好水、人民純樸，但受限於先天地理環境的阻隔，對外交通不易影響產業發展，同時面臨高齡化、少子化與離婚率偏高的挑戰，要克服這些問題，讓社會朝向更美好的方向前進，亦需要從教育開始著手；花蓮縣政府透過科技教育、翻轉困境，將花蓮打造為孩子學習的樂園、銀髮族安居的天堂、青年才俊奮鬥的基地。

▲花蓮透過科技教育、翻轉困境，打造孩子學習的樂園。

台灣跟上全球科技教育熱潮，108課綱重點之一就是科技領域，資訊與生活科技被列入國、高中必修課程；2020年開始，全台國中小學生，都要學程式設計。花蓮縣領先全國的AI及創客教育，全面打造智慧校園、培育智慧科技人才，將實現100%全縣中小學全面實施兒童程式語言課程及學習程式工具使用，智慧教育思維遍地開花。2019年成立全國唯一智慧教育中心，從各方面導入資源，培養熱血教師，期盼花蓮孩子突破「後山」的地理環境限制，與世界接軌，準備好面對未來世界的基本能力。

為了使這股從花蓮展開的科技教育創新能量持續擴散，花蓮縣政府、遠見未來親子學平台、遠見天下文化基金會合辦的「科技賦能，接軌未來」未來教育科技論壇，號召全國具創新能量的頂尖教師、產官學領袖齊聚花蓮，以領袖論壇及科技教育成果展的方式，分享花蓮科技教育的成功及亮點。

▲科技論壇，來自全國四百多位產官學界領袖齊聚一堂。

當天上午首先由趨勢科技創辦人暨董事長張明正談「在AI世代，什麼是5項能力養成？」；前教育部長、中央研究院院士曾志朗探討「『問世間，智為何物？』：AI 世代的省思！」，另外YOUTUBE創辦人陳士駿也與徐縣長共同座談，探討花蓮科技教育政策實施。

下午則由IBM大中華區企業公民部負責人陳慧純談「用新科技，用心教育：IBM P-TECH培養學生就業即戰力」；國立成功大學資訊工程系教授蘇文鈺談「程式教育啟動孩子未來」。花蓮縣稻香國小教師邱文盛、CAVEDU創辦人曾吉弘、花蓮縣太平國小教師呂奎漢等人在第一線從事科技教育的經驗分享。

►我沒有遲到，是時間遲到了！