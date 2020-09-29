罰學童午睡睡陽台長達1年寒冬也不放過！二審加碼國賠31萬

▲小二男童1年來均在陽台午睡，獲准國賠31萬餘元。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市蘆洲區某公立小學二年級男童，因午睡不睡覺經常打擾同學，遭李姓班導師處罰到陽台午睡，時間長達1年，即使寒冬來臨，男童仍須在寒冷的陽台午睡。家屬訴請國賠，一審判決校方國賠18萬餘元，案經上訴，高院二審再加碼，29日改判決校方須國賠31萬餘元。可上訴。

本案發生於2014年間，李姓導師認為男童在午休期間不但不午睡，還移動桌椅發出聲響，因此決定體罰。要求他在每週二學校上全天課時，自己搬椅子到陽台睡覺，且不能使用桌子，男童只能趴在洗手台或椅背上午休。時間自2014年2月起，到2015年3月止，男童長達1年的午休都在陽台。

家長一直到學校日時，才發現兒子必須在陽台午休，連冬天也必須單獨在寒冷的陽台午休，後來男童經診斷罹患「創傷後壓力症候群」，須吃抗憂鬱藥。家長不滿，一狀告上法院。刑事部分，李姓導師被依照過失傷害罪嫌提起公訴，一審判決拘役50日，案件上訴二審，二審改認定沒有因果關係，逆轉改判無罪確定。

此外，家長也提出國賠訴訟，認為男童1年多來在陽台午休達44次，請求國賠287萬餘元。一審法院審理後，認為校方確實具有疏失，判決校方需國賠18萬餘元。案件上訴第二審，家長擴張上訴範圍，要求校方與老師都需要登報道歉。

二審高院於29日宣判，高院還是認定校方有疏失，必須國賠。經過重新計算後，改判准國賠31萬7269元，包含醫療費用16萬7269元、精神慰撫金15萬元；至於登報道歉的部分，高院則沒有判准。本案仍得上訴。