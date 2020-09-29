護理師量血壓好誘人…陪病男「偷襲摸臀」　拒道歉下場曝

▲林姓男子竟趁護理師孟孟（化名）在當病患測量血壓時，伸狼爪襲臀。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／台南報導

林姓男子先前至醫院陪病時，見護理師孟孟（化名）身材曼妙，竟趁她認真幫病患量血壓時，伸出手直接朝她右臀摸了下去，嚇得孟孟趕緊跑去向護理長求救。案經報警，林男被移送法辦，而近日判決出爐，他被依違反性騷擾防治法判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

林男2019年10月17日至成大醫院陪護病患時，見到護理師孟孟獨自在某病房替病患測量血壓時，竟興起色念，下秒趁她專注工作來不及抗拒之際，迅速伸手觸摸她右邊翹臀；孟孟遭性騷擾後嚇得花容失色，大聲制止完便馬上跑去告知護理長，護理長也緊急通知醫院駐衛警及員警到場處理。

檢方偵查時，林男坦承犯行但拒絕向道歉；台南地院認為，林男為逞一己私慾，竟趁孟孟工作而毫無防備時伸狼爪，顯然缺乏對他人尊重的觀念，行為已危害善良風俗，加上他至今仍未獲得被害人原諒，審結依違反性騷擾防治法中的「意圖性騷擾」判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

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