3歲童發燒4天慘死保母家！父母只來看1次　連托育費都沒給

▲基隆一名3歲男童陳屍保母家，警方經查發現，男童父母4個月來只探望過小孩1次。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、徐愷昕／基隆報導

基隆25日發生一起3歲男童死亡的案件，事發當時男童在保母家中午睡，但約在下午3時，保母要叫醒他時，卻發現男童已經死亡。警方指出，目前經初步了解確定孩童身上無外傷，不過男童5月20日被送來至今，父母親卻只來看過小孩一次，且保母費也遲遲未給，行為令人質疑，事故詳細發生原因仍有待進一步調查釐清。

據了解，男童已經發燒了3、4天，卻遲遲都沒有被帶去看醫生，直到今天下午保母要叫醒他時，才發現他已經死亡。警方事後經了解得知，男童被送來保母家至今已4個多月，但父母親只來看過小孩一次，保母費也都沒給，認為整起事件疑點重重，後續將繼續調查釐清。

▲保母表示，男童父母至今仍未支付保母費。（圖／記者郭世賢翻攝）

保母表示，「昨天打很多通電話給他爸媽沒人接，到今天也沒人，他爸媽在基隆廟口賣東西，後來說要整理10/1才會開幕，8/25本來要過來，結果延到9/25，叫我帶到9/25，我24號跟他媽說，不好意思，明天最後一天喔。」此外，該名保母並沒有保母證照，而她表示，是網路仲介介紹，有告知對方自己並沒有執照，但對方還是說要請她幫忙。

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