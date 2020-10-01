今年求姻緣最後機會！萬人擠爆樂成宮　鮮花補貨3次不敵剩男單女

▲中秋是月下老人生日，也今年求姻緣最後機會，大批單身男女擠爆樂成宮月老殿。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

今天是中秋節，也掌管姻緣的月下老人生日，有命理師指出，中秋節是今年求姻緣最後機會，10月1日一早，大批單身男女就擠爆台中樂成宮月老，廟方人員也坦言拜月老的人潮「有夠多」，估計約萬人比往年多出5成，上午到下午5點為止人潮初估破萬人次，連在廟外賣鮮花的攤商都大喊「花都賣完了，來不及補貨！」

樂成宮總幹事謝東任訝異地說，今年來拜月老的信徒比往年還要多，預估起碼多出5成左右，小小的月老殿更是擠滿單身男女，寸步難行，原本15分鐘就能結束的參拜儀式，有人等了快2小時才拜完。賣鮮花供品的攤商也說，早上到現在已經補貨3次，沒料到人潮會這麼多！

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社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，國曆2月14日西洋情人節、七夕〈農曆7月7日〉及月下老人生日〈農曆8月15日〉這三天是拜月下老人求姻緣的最佳時刻，也是最靈驗。

至於拜月老的祭拜供品，楊登嵙建議可買糖果，甜甜月老的嘴；買鮮花，代表與身旁對象可以盡快開花結果；買五色圓形水果，代表一切圓滿吉利；買紅棗，祈求姻緣早點完成，最後準備桂圓，代表圓滿順利。

楊登嵙也提到拜月老的祈求內容，要記得告訴月老自己的姓名、地址、農曆出生年月日、理想對象條件包括長相、高矮、個性、學歷高低、職業類別等，越詳細越好，這樣月老才能幫你物色適合你的對象。

▲中秋是月下老人生日，也今年求姻緣最後機會，大批單身男女擠爆樂成宮月老殿。（圖／記者游瓊華攝）