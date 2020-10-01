一張圖看連假前後天氣！溫暖晴天轉「濕涼雨天」時間點曝

▲連假前後天氣一覽。（圖／翻攝自Facebook／報天氣－中央氣象局）※點圖放大

記者李宜秦／台北報導

今天是中秋節連假第一天，各地天氣回穩都是多雲到晴，中央氣象局表示，連假後三天天氣穩定，僅日夜溫差較大，北台灣高溫可達32度、中南部34度，各地夜間低溫約21到25度。另外下周東北風再度增強，周一到周五北部、東半部都有局部短暫降雨。

氣象局預報員劉沛滕表示，連假後3天天氣穩定，僅東半部雲量稍多，有局部降雨，西半部僅南部、東南部近山區有午後雷雨，且日夜溫差較大，北台灣高溫可達32度、中南部34度，各地夜間低溫約21到25度。

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▲下周北台灣又轉濕涼。（圖／記者李毓康攝）

劉沛滕表示，連假過後東北風增強，周一到周五北部、東半部有局部短暫陣雨，各地轉濕涼，高溫也會慢慢下降，北台灣高溫約25到26度，中南部則無太大影響高溫約33度，夜間低溫北台灣約21度，中南部約24度，日夜溫差較大。

劉沛滕表示，下周都是偏濕涼天氣，尤其迎風面基隆北海岸、大台北山區降雨機率最高，大台北都會區則是不定時有降雨，不會到全天都在下雨。臉書專頁「報天氣－中央氣象局」表示，假期天氣還算穩定，日夜溫差略大，夜間有戶外活動記得加件薄長袖。