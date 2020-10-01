彰化超夯不二坊蛋黃酥　秋節人龍不再...代購價最高2千也砍半

▲彰化不二坊蛋黃酥秋節當天排隊人龍不再，代購價也大幅下降。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／彰化報導

今年最夯的中秋禮品之一、彰化不二坊蛋黃酥，45天前就天天大排長龍，民眾漏夜排隊，連代購業者也加入戰局，上百公尺排隊人龍就有8成是代購者。1日中秋當天，一盒15顆蛋黃酥代購價，已從先前最高2000元砍半跌到1千元不到，現場也不見長長人龍，蛋黃酥之亂暫告終結。

今天上午現場排隊約莫20人，15顆一盒蛋黃酥售價也降回正常的600元，代購價砍半跌到1000元甚至900元，大多數排隊民眾也都是買回自用居多。

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彰化市不二坊蛋黃酥每年中秋有有如暴亂一般，頻上新聞版面，今年也不例外。在中元節後店外就湧現排隊人龍，101多天前就有人在凌晨排隊。由於不二坊蛋黃酥太夯，更吸引許多代購業者加入戰局，長達100多公尺的人龍最多要排上8小時。

▲不二坊蛋黃酥代購價1盒最高漲到2千，今天也減半到1000元不到。（圖／民眾提供）

而蛋黃酥價格也是水漲船高，1盒15顆蛋黃酥，到昨天中秋節前夕，代購最高飆到2000元，衍生許多糾紛，民眾怨聲載道，警方維持現場秩序也疲於奔命。

・清潔、卸妝、保養一瓶搞定

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