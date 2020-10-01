中秋假逛好市多！2歲兒突被「塞謎樣紙條」...爸爸打開一看暖哭

▲中秋連假到來，不少民眾都會前往好市多採買烤肉食材與器具。（圖／記者張一中攝）



記者曾羿翔／綜合報導



中秋4天連假到來，不少民眾都會前往大賣場採買烤肉食材與器具。有網友就透露自己帶著2歲兒子去好市多，在賣場出口碰到一位檢查發票的服務員。沒想到服務員檢查發票時，突然在發票上做了一個動作，送給網友2歲的兒子，父子倆一看發票上的圖案感到相當暖心又應景。

該網友在30日「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團分享這段經歷，「Costco賣場出口有一個檢查發票的服務員檢查我們的發票時，看見2歲的兒子，於是迅速隨手畫了一個兔寶寶笑臉送給他，兒子看了很開心」。從照片可看出「兔寶寶發票照」相當可愛，是用紅筆隨手勾勒出來的。

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▲好市多服務員在發票畫畫，送給前來的客人。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說臉書社團）



發文一出引起熱議，截至目前已累積1.3萬個表情貼，有網友就回應，「大順店前兩天也有收到！超級可愛，家裡的小朋友很喜歡」、「畫的很可愛」、「謝謝這些服務人員帶給顧客一點小確幸」、「台中好市多也有遇過這種很暖心的」、「新竹店都只有一條線」、「永遠一條線出場」、「被好市多耽誤的插畫家」。

另外也有不少網友分享同樣的經歷，有人就說，「在台南有畫過麵包超人」、「兒子拿過貓頭鷹，北投店」、「有拿過唐老鴨，真心覺得厲害」。