國道史上最塞中秋車潮！高公局預估6路段壅塞　聰明上路看這裡

▲中秋連假交通疏運措施。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍，下同）



記者董美琪／綜合報導

中秋連假各地旅遊熱點已陸續湧入車潮，高速公路局指出，9月30日西部國道路網於下午3時後湧現車潮，壅塞路段包括國1南向五堵至汐止、內湖至圓山、桃園至中壢、湖口至新竹，北向林口至五股、新竹至湖口，國3南向安坑至中和、北向龍潭至大溪，其餘路段大致行車順暢，截至下午5時，國道交通量為71百萬車公里，預估本日為115百萬車公里。

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▲30日深夜國道5南下狀況。（圖／翻攝高速公路1968 App）



交通部長林佳龍表示，由於中秋連假，花東住房率破7成，國道五號（南港系統－蘇澳）預估車潮將是平常假日的1.6-1.8倍，直逼大年初一，尖峰時間從南港到頭城，旅行時間初估可能是平時的5-7倍。

由於國5可能出現中秋史上最塞狀況，高公局預判中秋及國慶連假前1日，國5即湧現往花東車流，尖峰時段南向南港系統至坪林易有壅塞情形，中秋連假期間首日及第2日每日6-16時南向南港系統至坪林，第2日15-22時、第3日11-23時及收假日10-20時北向宜蘭至坪林等路段，車速將低於每小時40公里。

至於國慶連假則於首日及第2日每日6-16時南向南港系統至坪林，第2日15-22時及收假日10-20時北向宜蘭至坪林等路段，車速將低於每小時40公里，以上各連假尖峰時段之行車時間，恐將為平常的5-7倍。

高公局表示，明日(10/1) 為中秋節連續假期第1日，預估國道交通量為125百萬車公里，為年平均平日 (87百萬車公里)1.4倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

相關疏導措施包括：

6-12時國1內湖至頭份 (含高架堤頂、環北及機場系統 )及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口高乘載

國5南港系統南向入口高乘載、全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率

國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控

預判10/1壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間

交通部鼓勵民眾運具、時間、路線分流，上路前請善用1968APP掌握即時路況，勿疲勞駕駛、酒後開車。

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