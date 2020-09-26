獨／農委會官員既貪又色！「最敢」水保官收押　喝花酒＋性招待

▲農委會水土保持局台中分局驚爆官員涉貪接受性招待。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

檢廉調偵辦農委會水土保持局貪污案，將台中分局楊姓秘書聲押獲准，婚外情遭調離的林姓前課長等5人交保。據了解，數家顧問公司為求驗收順利通過，驗收前就會找負責的對口官員飲酒作樂，並到理容KTV找女陪侍，而楊姓祕書接受花酒宴等招待最敢，甚至接受性招待，檢廉調不排除再有第二波行動。

農委會水土保持局台中分局林姓前課長去年7月被爆出和派駐廠商女員工發生婚外情後，就被降調去台北分局，不料經過1年多，檢調9月3日發動大規模搜索，帶走相關人員和資料，檢方訊問後全案1收押5交保。據了解，此案疑因有人不滿林的處分不夠重，才檢舉官員涉貪內幕。

水保局台中分局表示，去年6月下旬接獲未具名信件，內容指林姓課長涉嫌和派駐分局的女員工有婚外情，因為未署名，分局一開始懷疑是黑函，後來仔細比對，證據直指林姓課長有問題，因此在7月初就把林調到台北分局，並降為非主管職務，不料9月3日檢廉調進而大規模搜索，才得知竟有同仁涉接受廠商喝花酒招待一事。

檢方表示，10名公務員中，楊姓秘書涉案情節最重，經向法院聲請羈押禁見，但法院裁定收押未禁見；林姓前課長60萬元交保，其餘3人分別以20萬至30萬元交保。

據了解，涉案的幾家顧問公司為求標得水保局台中分局的標案能順利通過，除了平時就常找承辦相關案件的公務員吃吃喝喝，驗收前會特意相約到號稱大台中頂極的「得意人生」等理容KTV消費「鬆一下」，並找來女陪侍溫柔倒酒，讓驗收能平安順利。

只是，為何沒選擇金錢豹、海派等酒店，辦案人員認為可能是標案金額及官員層級不高，廠商才沒那麼大手筆。

而9職等的楊姓秘書屬涉案公務員中最敢，也涉接受廠商提供性招待，因涉案最嚴重，才會遭收押。

檢廉調查，這幾家顧問共承攬台中分局約60件標案，就是要清查究竟有多少標案暗藏不法，是否有偷工減料、影響公安等。另外，辦案人員也懷疑，有大台中地區其他公務單位公務員也涉案，不排除有第二波搜索約談。

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