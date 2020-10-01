警政署長陳家欽中秋親臨慰勉南警　基層員警備感溫馨

▲警政署署長陳家欽1日特別前往台南市警局慰勉員警於連假期間堅守崗位、疏導交通的辛勞，並表揚近期治安工作績優單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



月圓人團圓的中秋佳節，也是秋節連續假期的首日，警政署署長陳家欽1日特別前往台南市警局慰勉員警同仁於連假期間堅守崗位、疏導交通及保護市民生命財產安全的辛勞，亦表揚近期治安工作績優單位。

警政署長陳家欽在台南市警局長詹永茂的陪同下，前往第一分局德高派出所及偵查隊、歸仁分局文賢派出所等單位慰勤，除了感謝員警同仁4天連假堅守崗位的辛勞外，亦表揚治安工作績優單位，提振工作士氣。對於勤務同仁連假排休、勤務體力調節及服勤應勤裝備等，也深表關心，並與基層員警閒話家常，分享工作經驗，拉近與同仁的距離。

陳家欽署長也提醒民眾歡樂餐敘飲酒所引起之酒駕、滋事、暴力衝突案件、應特別要防範和處置，以維護公權力及展現執法威信。更不忘叮囑同仁執勤安全之重要，對於員警因執勤可能衍生追緝車輛之處遇，要時常宣教，建立正確安全觀念。

第一分局德高派出所2020年迄今執行超商阻詐工作達38件，阻詐金額新台幣85萬餘元，為台南市警局各派出所執行超商攔阻詐騙第1名，守護民眾財產，績效卓著。而第一分局偵查隊近期破獲製毒工廠、改造槍枝工廠，以及7小時偵破債務糾紛開槍押人等指標性社會矚目案件，有效穩定社會治安，安定民心。

歸仁分局文賢派出所轄內除有奇美博物館、十鼓文化園區等觀光熱門景點外，還有臺86線快速道路及國道1號等重要交通幹道，為因應連假返鄉及遊客車潮，文賢派出所員警肩負交通秩序維護及交通疏導的工作，實是特別辛勞。

警政署長陳家欽表示，警察工作沒有假期，維護交通秩序、淨化社會風氣及打擊犯罪，更是身為警察的使命，感謝同仁為了臺南市的治安及交通，犧牲中秋假期陪伴家人的時間，也祝福所有警察同仁中秋佳節愉快！更期勉大家發揮團隊精神，各司其職，做好維護社會治安與交通的工作。





・手工甜點、莫凡彼冰淇淋太療癒