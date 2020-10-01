　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

警政署長陳家欽中秋親臨慰勉南警　基層員警備感溫馨

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲警政署署長陳家欽1日特別前往台南市警局慰勉員警於連假期間堅守崗位、疏導交通的辛勞，並表揚近期治安工作績優單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲警政署署長陳家欽1日特別前往台南市警局慰勉員警於連假期間堅守崗位、疏導交通的辛勞，並表揚近期治安工作績優單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

月圓人團圓的中秋佳節，也是秋節連續假期的首日，警政署署長陳家欽1日特別前往台南市警局慰勉員警同仁於連假期間堅守崗位、疏導交通及保護市民生命財產安全的辛勞，亦表揚近期治安工作績優單位。

▲警政署署長陳家欽1日特別前往台南市警局慰勉員警於連假期間堅守崗位、疏導交通的辛勞，並表揚近期治安工作績優單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警政署長陳家欽在台南市警局長詹永茂的陪同下，前往第一分局德高派出所及偵查隊、歸仁分局文賢派出所等單位慰勤，除了感謝員警同仁4天連假堅守崗位的辛勞外，亦表揚治安工作績優單位，提振工作士氣。對於勤務同仁連假排休、勤務體力調節及服勤應勤裝備等，也深表關心，並與基層員警閒話家常，分享工作經驗，拉近與同仁的距離。

▲警政署署長陳家欽1日特別前往台南市警局慰勉員警於連假期間堅守崗位、疏導交通的辛勞，並表揚近期治安工作績優單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳家欽署長也提醒民眾歡樂餐敘飲酒所引起之酒駕、滋事、暴力衝突案件、應特別要防範和處置，以維護公權力及展現執法威信。更不忘叮囑同仁執勤安全之重要，對於員警因執勤可能衍生追緝車輛之處遇，要時常宣教，建立正確安全觀念。

▲警政署署長陳家欽1日特別前往台南市警局慰勉員警於連假期間堅守崗位、疏導交通的辛勞，並表揚近期治安工作績優單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第一分局德高派出所2020年迄今執行超商阻詐工作達38件，阻詐金額新台幣85萬餘元，為台南市警局各派出所執行超商攔阻詐騙第1名，守護民眾財產，績效卓著。而第一分局偵查隊近期破獲製毒工廠、改造槍枝工廠，以及7小時偵破債務糾紛開槍押人等指標性社會矚目案件，有效穩定社會治安，安定民心。

▲警政署署長陳家欽1日特別前往台南市警局慰勉員警於連假期間堅守崗位、疏導交通的辛勞，並表揚近期治安工作績優單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁分局文賢派出所轄內除有奇美博物館、十鼓文化園區等觀光熱門景點外，還有臺86線快速道路及國道1號等重要交通幹道，為因應連假返鄉及遊客車潮，文賢派出所員警肩負交通秩序維護及交通疏導的工作，實是特別辛勞。

▲警政署署長陳家欽1日特別前往台南市警局慰勉員警於連假期間堅守崗位、疏導交通的辛勞，並表揚近期治安工作績優單位。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警政署長陳家欽表示，警察工作沒有假期，維護交通秩序、淨化社會風氣及打擊犯罪，更是身為警察的使命，感謝同仁為了臺南市的治安及交通，犧牲中秋假期陪伴家人的時間，也祝福所有警察同仁中秋佳節愉快！更期勉大家發揮團隊精神，各司其職，做好維護社會治安與交通的工作。



 ・手工甜點、莫凡彼冰淇淋太療癒

ET快訊
火車遇變態伯「猛盯」學生妹！　她iPhone一招神救援
砲彈突襲來！亞美尼亞1000士兵瞬間炸飛　「滿地屍體」影片曝
永福樓熄燈…董座任意誠辭世！老員工：他每天喝一瓶威士忌消愁
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

警政署長陳家欽中秋親臨慰勉南警　基層員警備感溫馨

南警91大執法滿月　交通取締16000件民眾很有感！

台南市東區義警中秋晚宴　黃偉哲、王定宇出席慰勞義警辛勞

中秋及國慶連假「萬里蟹」開跑　龜吼、野柳漁港總量管制避2時段

萬里蟹開跑！99隻可愛蟹登陸維納斯海岸　交通路線指南這裡看

新北「日夜嗨漁港」智能科技漁港　復育金三角永續守護海洋

男子留長髮不燙不染用心保養　四度捐髮助癌友

大台南派報業職業工會中秋聯誼　蘇恩恩處長等人參與祝賀

金銀婚圓夢、會員慶生會　北區民眾服務社中秋長青聯誼

有感弱勢學童人數不減反增　蔡淑惠10年來整合資源中秋持續送暖

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

高雄20歲孝女雙載去旗津遭撞死　單親媽淚崩：吃安眠藥出來殺人

歐陽娜娜同台杜江、任達華　登央視獻唱《我的祖國》

路口險撞！駕駛爆氣怒嗆：你逆向　下秒持棍棒「沿街追打狂毆」騎士

蔡尚樺奪金鐘委屈被批「講感言假哭」　深V禮服男友驚豔！媽嫌「胸不夠集中」

不包紅包給醫生、剖腹產可挑日子 有尊嚴生產...陸配讚台灣醫療NO.1

警政署長陳家欽中秋親臨慰勉南警　基層員警備感溫馨

南警91大執法滿月　交通取締16000件民眾很有感！

台南市東區義警中秋晚宴　黃偉哲、王定宇出席慰勞義警辛勞

中秋及國慶連假「萬里蟹」開跑　龜吼、野柳漁港總量管制避2時段

萬里蟹開跑！99隻可愛蟹登陸維納斯海岸　交通路線指南這裡看

新北「日夜嗨漁港」智能科技漁港　復育金三角永續守護海洋

男子留長髮不燙不染用心保養　四度捐髮助癌友

大台南派報業職業工會中秋聯誼　蘇恩恩處長等人參與祝賀

金銀婚圓夢、會員慶生會　北區民眾服務社中秋長青聯誼

有感弱勢學童人數不減反增　蔡淑惠10年來整合資源中秋持續送暖

杜絕隨機殺人以精神障礙為由逃死　溫玉霞提修法不適用免減刑

超扯影片曝！房客超時未退房　業者破門驚呆...下秒慘遭裸體狂襲

快閃開賣11天！貓咪生吐司「楓糖蘋果」新口味登場　每日限量50份

2020日本優良設計獎揭曉　這支牙膏代表台灣獲選Best 100

橫濱18公尺大鋼彈12月正式展出　每半小時動起來表演

大聯盟確定國冠、世界大賽開放球迷　強制戴口罩飲食除外

網路遊戲口角砸店！3男毀百萬樂器　先爽後傻眼...超瞎理由曝

黑熊誤觸鋼索滿臉血！「黑熊媽媽」緊急救援　農委會：待恢復後野放

中秋前夕攻進販毒集團老巢　「宅配哥」進苦窯大嘆：沒肉烤了！

巴特勒坐看熱火崩盤 「我們會沒事」　史波斯卓：實力不只如此

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

地方熱門新聞

農夫找到比人大白菇！網嚇：底下有屍？

龜吼、野柳漁港總量管制避2時段

新北「日夜嗨漁港」智能科技漁港

男子留長髮不燙染　四度捐髮助癌友

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

全聯無印良品店　全台第一家開在嘉義

南警大執法滿月取締16000件！

警政署長陳家欽中秋親臨慰勉南警

大台南派報業職業工會中秋聯誼

不滿友人女友遭調戲竟糾眾強取金飾當賠償金

台南市東區義警中秋晚宴

光織影舞　嘉義北香湖公園閃耀整個10月

金銀婚圓夢、會員慶生會

蔡淑惠10年來整合資源中秋持續送暖

更多熱門

相關新聞

一通電話宅配毒品到府　外送失算

一通電話宅配毒品到府　外送失算

高雄市政府警察局三民二分局在9月期間查獲黃姓藥頭持有大量毒品咖啡包，現在透過檢察官指揮偵辦，溯追毒品上游。交叉分析比對相關資料，查到幕後為販毒集團是用手機通訊軟體上下遙控毒品販售，還標榜：「一通電話便宅配到府服務到家」，顧客交易也覺得安全、隱密。

育嬰假中收到匯款！她感動炸：公司太佛心

育嬰假中收到匯款！她感動炸：公司太佛心

南警大執法滿月取締16000件！

南警大執法滿月取締16000件！

逛好市多！兒突被塞紙條　爸一看暖哭

逛好市多！兒突被塞紙條　爸一看暖哭

史上最塞車潮國道　中秋聰明上路看這

史上最塞車潮國道　中秋聰明上路看這

關鍵字：

警政署長陳家欽中秋南警

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／休旅車翻覆駕駛亡！身分竟是前兄弟象球星買嘉瑞

好市多巧遇神特價品！她見直白翻譯笑翻

烤肉熱量排行！營養師認證「第1名70%都油」　網傻：買了一整包

外籍看護虐待老奶奶　粗暴扯髮全被錄

快訊／天才剛亮！國道2路段紫爆時速17公里　如停車場

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

小鬼「和峮峮私下甜蜜相處」曝！ 　黃小柔慟：他說要在最巔峰結束一切

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

《我的少女時代》簡廷芮宣布結婚！

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

裝冷氣「窩廁所不開門」！網爆雞皮：小心針孔

張韶涵歐陽娜娜被罵爆　Dcard︰台人沒資格嘴

勞保年金要提早領嗎？達人曝專業公式

更多

最夯影音

更多
孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開
王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面