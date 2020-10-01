交往1月就懷孕領證！「嫁妝沒BMW」21歲妹被丈夫掃地出門

▲相識1月懷孕閃婚！21歲女被丈夫趕出門。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇揚州21歲劉姓女孩和男友交往1個月便同居，並很快有了身孕，雙方就先領證結婚，沒想到近日在辦婚宴時，卻因女方聘金鬧翻。女孩稱，丈夫一定要自己陪嫁一輛BMW。對此，丈夫則回應，只是和妻子講話中語氣不太好，「聘金這些事之前都談好的。」不過，女孩因動了胎氣住院治療，表示已對這段婚姻徹底失望。

綜合陸媒報導，劉女已有6個多月的身孕，但丈夫卻因岳父不買BMW作為嫁妝，將她趕出家門，並稱「不買BMW不結婚」。

劉女回憶，自己和丈夫相識僅1個月就懷孕，兩人已經領了結婚證，準備在10月初舉辦婚禮，不過，兩家人因為聘金和嫁妝問題鬧得十分不愉快，如今自己也被氣得動了胎氣，正在住院觀察。

據悉，21歲的劉女今年3月與張姓丈夫相識，相處不到1個月，劉女便有了身孕，雙方家長商量，既然孩子都有了，那就結婚吧，「感情可以後期慢慢培養。」

於是兩人在2020年8月18日領證結婚，計劃10月初舉辦婚禮，可就在兩方協商籌備婚禮時，卻出了問題。「我跟你爸吵架了，你爸什麼意思？我讓他買個車都不買！」劉女表示，丈夫想要的不是普通的車，而是BMW，價值不菲。原來，兩家人在協商嫁妝聘金時，張男要求岳父給妻子陪嫁一輛BMW車。

劉女父親稱，「我承諾給女兒買輛車，10幾萬吧，他當時給我說10幾萬不行，不買BMW不結婚。」父親感到非常氣憤，「現在喜帖都發了，親戚朋友都通知了，但他態度十分堅決，不買BMW就是不結婚。」

▲女孩對這段婚姻絕望。（圖／翻攝自微博）

劉女表示，此前因為生活費的問題，張男對她就有意見，對自己父親也很不尊重。兩人的聊天記錄顯示，張男稱，「我爸本來就說了，結婚以後，我的生活費就不歸他管了，你現在都沒工作，我也沒有能力養你，那也不可能一直讓我爸媽出錢啊？」

這次因為車子的事情，張男惱羞成怒，打了3次電話要趕劉女出門。對此。劉女因此動了胎氣，被送到醫院檢查，兩家人為此再次發生爭執。

對於「因妻子不陪嫁BMW將其趕出家門」的說法，張男回應，自己確實給妻子打過電話，「我說了她兩句，丈夫和妻子吵架很正常啊，我是脾氣不好，可能語言過激了一些。」

張男還對要求BMW一事否認，「這些東西本來早就談好，但岳父一直不兌現承諾。」然而，他父親表示此事確與豪車有關，「確實他做得不對，不尊重老丈人，他脾氣不好，寶寶脾氣。」

張男父親表示，自己和家人也曾勸過兒子，「大家都認為十二三萬的車開開就行了，沒有必要買豪車，」他也承認，兒子和劉女的這段婚姻有點草率。

不過，此前兩家也因為聘金鬧得不愉快，「他們說自己家女兒出嫁要收聘金8萬元（人民幣，下同）。」張男家覺得金額過高，目前這個事情都還沒有談攏。

對於張男的做法，不少網友表示，「他無非就是看到妻子懷孕了，而丈人那邊喜帖也發下去了，木已成舟，因此以不結婚為要挾，坑老丈人一筆，真是打得一手好算盤」、「這樣的女婿，就算今天給他買了BMW，將來也必定是個白眼狼，沒有感情，自私自利，不擇手段，心狠手辣，和什麼人都難以長久」。

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