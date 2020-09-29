　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

變態兄弟「進出6次搞大13歲妹肚子」　怕坐牢被私刑…檢察官竟給超佛判決！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲兩兄弟因為性侵妹妹遭判刑，檢察官竟意外開恩。（圖／翻攝自Missouli sex offender Registry）

▲兩兄弟因為性侵妹妹遭判刑，檢察官竟意外以社區服務、註記方式判刑。（圖／翻攝自Missouli sex offender Registry）

記者陳亭伃／綜合報導

美國密蘇里州今年6月一名13歲女孩產下嬰兒，事件震驚當地，經過警方3個多月來的調查，發現女孩遭到22歲與18歲親生兄弟性侵至少6次，因而懷孕，這名嬰兒的生父就是兄弟其中一人，然經過檢方判定，兩兄弟若是入獄很可能會被「活活吞掉」，因此讓兩人逃過牢獄之刑，但須終生被註記為性侵犯、緩刑5年並參與社區活動100小時。

根據英國《每日郵報》報導，該名13歲少女在兩周前剛生下小孩，透露是因為跟自己的兄弟輪流發生關係，經過DNA檢測發現確實兄弟其中一人就是生父，幾乎等同性侵罪證確鑿。22歲的艾倫（Aaron Schwartz）與18歲的佩帝（Petie Schwartz）坦承2019年開始跟妹妹發生關係，前後有數次。

檢察官調查，兄弟倆當時不顧妹妹尚未成年，多次性侵下導致女方懷孕，已經觸犯亂倫罪與6項性侵罪刑，但顧及兩人做犯下的社會案件已經引起社會輿論，若進到監獄恐怕會招來「受刑人間的私刑」處置，因此改判緩刑5年、社區服務100小時、捐款等來抵過原先15年的有期徒刑。

此外，艾倫與佩帝也將終身被註記為性侵犯。目前少女仍在醫院受到戒護，至於小孩未來則可能交由安置機構處理。

►東西這樣買起來

►過期了沒關係，一張紙變身1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／味全教頭葉君璋抗議被趕出場　拿東西砸主審
瓦城、壽司郎食安不合格！生菌數超標、用過期原料
人氣插畫家抄襲LINE多款官方貼圖　全遭下架
歐陽娜娜唱《我的祖國》被罵後首現身！單手插口袋低頭遮半臉
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中職／富邦中秋假期1日　舉行郭俊麟加盟儀式

她趁孩熟睡「裸揪老公激戰」　頂點歡愉突聽到：媽媽～…當場心臟嚇停！

輕熟女「自爆沒破處」　得離奇「愛愛爆笑症」見男友脫褲…竟止不住大笑！

槍口塞爆愛人嘴威脅！他抓到妻子劈腿　「逼爆頭斬首小王」斷愛換原諒

金髮女警「執勤警車上吹簫」尬同事　遭GPS完整定位…激戰痕跡全紀錄！

南海戰燒到貿易！4大海域局勢緊繃「商船怕爆」　繞航道延期影響全球

她沿街發酒瘋遭扯下比基尼　竟「上空捧奶晃晃挑釁」路人爸媽看傻！

即刻槍殺！南韓軍方公開監聽結果　北韓海軍血腥處決公務員細節曝

狗媽媽「挖洞造墳」親自蓋土　趴坐寶貝汪墓前…失魂守喪數小時

被爆曾想讓女兒伊凡卡當副總統　川普：假新聞，有病！

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

小貨車「路肩超車」撞車頭　重機慘遭路殺！他倒地翻滾3圈

台灣阿美族青年登海峽論壇！　舉手激喊「我是驕傲的中國人」

黑色轎車闖紅燈衝撞對向車輛！　肇事駕駛稱「要就醫」秒落跑神隱

【這！就是街舞3】EP11精華 王嘉爾：導演沒有freestyle過！　張藝興秒附和..王一博卸裝備應戰XD

手炒焦糖、濃稠煉乳淋上像作畫　花蓮包心粉圓冰線線分明超療癒

即刻槍殺！南韓軍方公開監聽結果　北韓海軍血腥處決公務員細節曝

狗媽媽「挖洞造墳」親自蓋土　趴坐寶貝汪墓前…失魂守喪數小時

被爆曾想讓女兒伊凡卡當副總統　川普：假新聞，有病！

變態兄弟「進出6次搞大13歲妹肚子」　怕坐牢被私刑…檢察官竟給超佛判決！

「言語平息暴力」　美選辯論前夕　拜登獲諾貝爾和平獎提名！

親伊朗民兵組織狂射火箭！　美國外交人員爆「準備撤離伊拉克」

首場辯論明登場！川普猛砲「愛睏喬」…拜登不怯戰　兩人終同台

科學家為了研究不惜「賣肉」　每天讓上萬蚊子狂叮5000下！

印度首度針對中國部署「無畏」巡弋導彈　可攻擊西藏

台灣做的啦！孟晚舟戴「Made In Taiwan」口罩出庭　粉紫色超吸睛

爭寵汪瞪眼暴牙「秒變釘書機」偷啃妹耳朵　媽笑翻：很小氣欸

新台幣收盤升值6.9分　收在29.151元

爺爺忘記孫女今日結婚　網友「看一遍笑了，看兩遍哭了」

唯快不敗！詐團設滅證鹽酸桶　台中警20秒攻豪宅...奪多數手機

溜馬一哥歐拉迪波被爆「想離隊」　綠衫軍可能用海沃德換他？

才交往3個月！前男友開車衝撞「來回輾」輪下轉圈　輕熟女縫30針

不用跑中部！淡水2公里「美人數大道」盛開　中秋、雙十連假賞花正好

快訊／二軍總冠軍賽葉君璋抗議被趕出場　向主審砸東西

人妻櫃姐偷情網友　夫偷看LINE鹹濕對話崩潰...求償50萬結果出爐

Wood Stone風生態缸！大膽構圖搭精緻植栽　打造豹紋守宮理想環境

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

國際熱門新聞

女童補牙麻藥中毒3天後慘死　牙醫遭求償1.5億

她「雙手微濕」戴隱眼　右眼慘失明

甜美公務員「認9乾爹」約會1次進帳14K

她10歲開始沉迷A片　成年出現「約會障礙」

少女對食物過敏　靠心臟靜脈注射維生

河邊散心昏倒　5男見死不救性侵她

羅傑叔叔VS.地獄主廚的「炒飯對決」

她沿街發酒瘋遭扯下比基尼　竟「上空捧奶晃晃挑釁」

她床戰老公被小孩目睹：我當場心臟就停了

孟晚舟戴「Made In Taiwan」口罩出庭

22歲嫩妹「穿裙上街」遭3男痛毆

3公尺巨鱷超肥　活吞鬥牛㹴

疑憂性命安危　白俄諾貝爾文學獎得主離鄉抵德

新學期剛開始　英國大學狂增病例

更多熱門

相關新聞

貓脾氣超差！姪女深情吸臉逼退牠

貓脾氣超差！姪女深情吸臉逼退牠

無可奈何大概就是這樣！住在三重的虎斑「喵喵」平時脾氣很差，是隻超級有個性的貓咪，不過這天親戚姪女來訪時，牠卻瞬間霸氣全消，不但任由小孩四處搓揉身體，還讓人大力「猛吸一波」都沒生氣，神奇畫面讓飼主林小姐直呼，「牠平常很兇欸！」

8歲童遭14男性侵　勇上街求處兇手死刑

8歲童遭14男性侵　勇上街求處兇手死刑

3成孕媽咪缺維生素D　專家提2方法補充

3成孕媽咪缺維生素D　專家提2方法補充

兒遭遊民性侵　母誘上門打暈活埋

兒遭遊民性侵　母誘上門打暈活埋

河邊散心昏倒　5男見死不救性侵她

河邊散心昏倒　5男見死不救性侵她

關鍵字：

性侵妹妹懷孕生子家人

讀者迴響

發燒話題

小鬼黃鴻升 颱風即時 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 停班停課 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

直擊熊熊再看婦科暗訂養胎餐！

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

換名片出人命　OL控傳產少東人夫騙炮：他第一次就闖紅燈

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

萬隻毛小孩困快遞箱「集體死亡」

吃到飽拿它秒回本...內行人：其他都別夾

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

iPhone 12 Pro Max定價新高！一台要5.5萬

收到小鬼中秋驚喜　李佳穎回送「紙紮潮椅」

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

即／台中母子3屍案　軟飯男被判死刑

他給「子女各200萬」被課18萬贈與稅　免繳給國庫方法曝

熊熊節目主持被搶走！爆Apple直接頂替

更多

最夯影音

更多
ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮

ELLA.Selina衝上台..S.H.E合體啦！　田馥甄感動姐妹相挺：真的是老百姓的打扮
不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

不是每條白線都可停！駕駛挨罰　警：10cm白線為車道標線不能停

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

軍校生罹鼻咽癌4期...因病除役 熬過42次電、化療 他特別感謝「媽媽」

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

小蠻剛開完刀挑戰海上立槳　邵翔擔心「眼神離不開」：Hold住核心！

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

水產行小貨車路肩超車撞翻重機　害騎士慘摔辯「他不讓路」網氣炸

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面