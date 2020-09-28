孕婦狂嗑2天炸雞！下秒肚子痛爆急送ICU...醫驚呆：濾出「滿滿油脂」

▲李女吃完炸雞後出現左上腹疼痛，並不斷加劇。（示意圖，非本文當事人／Pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

懷孕時應注意飲食攝取，廣州番禺一名懷孕26週的李姓女子，日前因嘴饞連續吃了2天炸雞，結果卻突然腹痛被送往ICU，經過一系列檢查，李女的驗血報告讓醫護人員大吃一驚。

「醫生你快幫忙看看，我老婆左上腹痛了2、3天了。」據《看看新聞》報導，懷孕26周的李女在家人攙扶下，日前虛弱走進醫院產科門診。

產科醫生立刻為李女進行常規檢查，當他們拿到驗血報告時，所有人都驚呆了，因為李女的甘油三酯超標了數十倍。劉雲松醫生指出，「她這種是屬於非常極端的高脂血症，高於檢查的上限：大於50mmol/L，我們正常人的檢驗正常值才1.7mmol/L。」

▲李女在接受治療。（圖／看看新聞）

醫生詢問後，得知李女因為連續吃了2天的炸雞排，之後便出現左上腹疼痛，並不斷加劇，甚至放射到背部，同時還伴有噁心嘔吐的症狀。

產科醫生將李女診斷為由高脂血症所引起的急性重症胰腺炎，情況十分危急，如果不及時處理，隨時可能發展為重症胰腺炎，甚至會危及到她本人和胎兒的生命。

▲ 孕婦體內濾出數袋油脂。（圖／看看新聞）

李女當天就被轉入ICU，進行全血漿置換和分離血漿置換治療，血液經過濾器過濾出來的廢液，可以見到明顯分層的油脂。經過及時處理很快，李女已轉危為安。