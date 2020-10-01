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Nest Audio 智慧音箱發表！好看、聰明「售價3,180元」

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特約記者洪聖壹／綜合報導

這個喇叭很聰明，還很好聽！Google 公司終於發表了新一代智慧音箱，不過未列入 Google Home系列，而是以“Nest Audio”的名稱發表，不僅聲音比Google Home大75%，低音強化了50%，還是聽音樂、有聲書的好夥伴，而且透過ARM A53 四核心智慧處理晶片，可以遠端控制Nest物聯網家電產品。

全新一代智慧音箱 Nest Audio，不像 Google Home、Apple HomePod 使用圓筒形設計，而是有點像麵包一樣，稍微圓圓扁扁的，大小為175Ｘ124Ｘ78mm，重1.2 公斤，外觀同樣使用織物包裹，共有「石墨黑」與「粉炭白」兩色，機身有70%使用回收塑料製作。

相較於去年底上市的 Nest mini 2，同屬 Nest 家族的Nest Audio音質更好，內部放置了一組75公釐低音喇叭和一組19 公釐高音喇叭，聲音比起 Google Home大75%、低音也強 50%。

作為Google旗下的智慧產品，Nest Audio 搭載ARM A53四核心處理器，可以連結Android作業系統的產品同步日程管理、Gmail、訊息，透過環境IQ功能，Nest Aduio能根據環境狀況，動態調整播放音訊的音量。

Nest Audio內建Google Assistant ，讓用戶可以用語音啟用YouTube Music、Spotify、MyMusic和KKBOX來播放音樂，當然也能控制家中的燈泡、監控系統、掃地機器人、空氣清淨機、洗衣機等家電產品，跟Nest mini 產品一樣，音箱內建4組彩色 LED，只要有接收到訊息，LED 燈就會亮起。 

上市情報方面，Nest Audio北美售價 99.99 美元，在台建議售價3,180元，預計10月5日起在包括台灣在內的21個國家/地區推出，即日起開放預購。此外，硬Google同步發表新一代 Chromecast with Android TV，不過台灣沒有上市情報。

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