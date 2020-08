叫Google助理「唱給你聽」！語音助理新彩蛋　提醒用戶出門別忘戴口罩

▲Google Assistant偶爾會出現一些彩蛋功能。(圖/取自Google Assistant)

記者王曉敏/綜合報導

全球新冠肺炎疫情短期內似乎沒有消停的跡象,為時刻提醒用戶採取預防性措施,Google派出了旗下最貼心的助理小姐Google Assistant,對用戶唱首可愛的歌來提醒用戶出門不要忘記佩戴口罩。

今年3月,疫情開始延燒時,Google為鼓勵用戶確實洗手,替Google Assistant添增了新的指令,只要說出「Hey Google, help me wash my hands.」,Google Assistant將播放一首長度約40秒的洗手歌,讓用戶能跟著音樂確實洗手並達到世界衛生組織建議的「20秒洗手原則」。

▼Google洗手歌

隨著疫情持續在全球延燒,Google Assistant又添增了一個小彩蛋,當用戶要求Google Assistant「唱首歌」時,它將會唱一首以《小星星》作為旋律的「口罩歌」,歌詞除了傳達外出戴口罩以保護個人安全及健康外,也傳達正確的口罩佩戴方式,呼籲用戶確實蓋住口鼻。

整首歌長度約15秒,若想再聽一次,可對Google Assistant詢問它是否已佩戴口罩。

▼Google口罩歌

以下是Google Assistant口罩歌歌詞:

When in public, wear a mask(在公共場合配戴口罩)

Just a teeny, weeny task(只是一個極小的任務)

It helps keep us safe and sound(這有助於保障我們的安全及健康)

Health and care, all around(全方位的健康與照顧)

On your mouth and on your nose(在你的嘴巴與鼻子上)

Good to cover both of those(確實蓋好它們倆)