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叫Google助理「唱給你聽」！語音助理新彩蛋　提醒用戶出門別忘戴口罩

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▲▼Google Assistant,Google助理。（圖／取自Google Assistant）

▲Google Assistant偶爾會出現一些彩蛋功能。（圖／取自Google Assistant）

 記者王曉敏／綜合報導

全球新冠肺炎疫情短期內似乎沒有消停的跡象，為時刻提醒用戶採取預防性措施，Google派出了旗下最貼心的助理小姐Google Assistant，對用戶唱首可愛的歌來提醒用戶出門不要忘記佩戴口罩。

今年3月，疫情開始延燒時，Google為鼓勵用戶確實洗手，替Google Assistant添增了新的指令，只要說出「Hey Google, help me wash my hands.」，Google Assistant將播放一首長度約40秒的洗手歌，讓用戶能跟著音樂確實洗手並達到世界衛生組織建議的「20秒洗手原則」。

▼Google洗手歌

隨著疫情持續在全球延燒，Google Assistant又添增了一個小彩蛋，當用戶要求Google Assistant「唱首歌」時，它將會唱一首以《小星星》作為旋律的「口罩歌」，歌詞除了傳達外出戴口罩以保護個人安全及健康外，也傳達正確的口罩佩戴方式，呼籲用戶確實蓋住口鼻。

整首歌長度約15秒，若想再聽一次，可對Google Assistant詢問它是否已佩戴口罩。

▼Google口罩歌

以下是Google Assistant口罩歌歌詞：

When in public, wear a mask（在公共場合配戴口罩）

Just a teeny, weeny task（只是一個極小的任務）

It helps keep us safe and sound（這有助於保障我們的安全及健康）

Health and care, all around（全方位的健康與照顧）

On your mouth and on your nose（在你的嘴巴與鼻子上）

Good to cover both of those（確實蓋好它們倆）

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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