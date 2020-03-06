歌迷好傷心！約翰傳奇「獻聲」Google Assistant支援到23日止

▲約翰傳奇替Google Assistant配音。（圖／翻攝自YouTube／Google）

記者王曉敏／綜合報導

部分美國用戶可能已經對Google Assistant傳出歌手約翰傳奇（John Legend）的聲音相當習慣，不過現在也是時候跟它說再見了。Google稍早宣布，將於3月23日停止為Google Assistant用戶提供約翰傳奇聲音的選項。

約翰傳奇於2019年4月首度客串「獻聲」Google Assistant，成為首位向設備提供虛擬聲音的名人，而其柔和的音色的確在歌迷群中大受好評。Google先前表示該選項將在期限內暫時推出，但一直未有明確的時間表，不過稍早Google已於推特宣布，約翰傳奇的Google Assistant聲音將僅支援到3月23日止，令不少歌迷直呼傷心。

據科技網站《The Verge》報導，約翰傳奇在Google Assistant內也隱藏了一些屬於自己的小彩蛋。若用戶要求他為自己唱首生日快樂歌，或問到他的名模妻子克莉絲汀泰根（Chrissy Teigen），他會用相當深情的聲音來回應用戶的指令。

去年10月Google也邀請到黑人女星伊莎蕾（Issa Rae）替Google Assistant獻聲，預計她的聲音將可持續用到今年6月。

Google推文下方已有不少網友開始敲碗要求Google邀請其他名人來配音，也有不少網友要求Google將該功能推廣至其他地區。目前Google Assistant的名人配音都僅供美國地區用戶使用，未來會不會持續推廣至其他國家仍未可知。