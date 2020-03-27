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華為推出語音助理「Celia」　支援3語言、可搭配鏡頭識別食物卡路里

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲除了P40、P40 Pro外，這次華為又增加了P40 Pro+的選擇。（圖／訊崴技術提供）

▲華為發布了年度影像旗艦P40、P40 Pro，以及P40 Pro+。（圖／訊崴技術提供）

記者王曉敏／綜合報導

華為昨（26）日發布了年度影像旗艦P40系列機款，而全新的EMUI 10.1作業系統也隨之亮相。正如預期的那樣，該機款並未搭載Google行動服務（GMS），為此，華為推出了專為歐美市場打造的語音助理「Celia」，填補Google Assistant的缺，將隨P40系列在英國、西班牙、法國、智利、墨西哥、哥倫比亞6國首發上線。

據科技網站《9to5Google》報導，華為的Celia能辨識英語、法語及西班牙語的命令，是完全為歐美市場設計的。就目前來看，Celia與早期的Google Assistant及Siri非常相似，可用於查詢氣候、撥打電話、發送簡訊、設定提醒、播放音樂及協助翻譯等。此外，Celia也配備了一個鏡頭元件，可用於辨識食物、估算卡路里等。華為預計將為其添加更多功能，並搭載於智慧型手機以外的設備上。

與Google Assistant的「嘿，Google」及蘋果的「嘿，Siri」相同，Celia也有自己的喚醒語音「嘿，Celia」。有趣的是，由於「Celia」與「Siri」兩個字讀起來太過相似，據推特上的討論，有用戶在測試Celia時也不小心喚醒了Siri。

美國政府於去年5月先後發布禁止美國企業購買有國安疑慮產品的行政命令，並將華為列入美國管制輸出的實體清單，使華為同年9月發表的Mate 30系列成為首批未搭載GMS的機款，包括Google Play、YouTube、Google Maps及Gmail等。

日前，有報導指出Google已向美國申請，使其能獲許可繼續與華為合作。若成功取得豁免，華為將可立即替旗下產品裝載GMS。雖然華為目前擁有自己的行動服務HMS作為GMS的替代品，但尚無法完全取代GMS。此前，華為準備投入數十億美元開發自己的AppGallery應用程式商店及自家App，這些App將預先裝載在其設備上。

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